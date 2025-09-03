Якутские бренды INNIKI и OGO CITIZEN выступили на Московской неделе моды

Два якутских бренда, INNIKI и OGO CITIZEN, представили республику на главной модной площадке страны — Московской неделе моды и на третьем Международном модном форуме БРИКС (BRICS+ Fashion Summit).

Основатель марки INNIKI Изабелла Дордосова показала новую коллекцию, отражающую особенности якутской культуры и северных мотивов. Шубы с длинным ворсом, графичные пальто с подплечниками, шляпы с изогнутыми полями и бомберы с мехом дополнили этнические узоры, традиционные украшения и аксессуары. В палитре доминируют холодные оттенки: ледяной голубой, кипенно-белый, графитовый и темно-древесный.

INNIKI — резидент Креативного кластера «Квартал труда», а основатель бренда — лауреат премии «Страну меняют люди».

По словам дизайнера бренда OGO CITIZEN Марии Саввиной, источником вдохновения для OGO CITIZEN стала окружающая среда и предметы, собранные дизайнером в процессе наблюдения за природой.

«Это важная площадка для диалога. Здесь встречаются не просто дизайнеры, а культурные парадигмы. Для меня, как для представителя Якутии, это возможность вывести дискурс о северной идентичности на глобальный уровень. Вижу два направления: гиперлокальность — максимально аутентичная, но концептуальная интерпретация собственных традиций; и гибридизация — смелые смеси кодов разных культур. Объединять их будет устойчивость и осознанность», — отметила дизайнер бренда OGO CITIZEN Мария Саввина.

Кроме показов, бренды поучаствовали в выставке «Родные мотивы», где были представлены как национальные костюмы народов России, так и их современные интерпретации.

Фото © пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве