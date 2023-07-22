Выставка «Вяземский PRO Фонвизин» открылась в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»

В музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас» открылась выставка «Вяземский PRO Фонвизин», где представлены сохранившиеся подлинники документов Остафьевского архива, два списка тайного политического трактата Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах», автографы П.А. Вяземского, принадлежавшие ему мемориальные предметы – очки и перья для письма, редкие книжные издания XVIII в., старинные гравюры с портретами современников Фонвизина и Вяземского.

— Выставочный проект приурочен к традиционно отмечаемому в Остафьеве Дню Святых апостолов Петра и Павла и 175-летию публикации Петром Вяземским книги «Фон-Визин». Выставка стала возможной, благодаря тесному сотрудничеству нашего музея с Российским государственным архивом литературы и искусства, Государственным музеем А.С. Пушкина и Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля, – рассказал директор музея-заповедника «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Поэт, литературный критик, владелец усадьбы Остафьево П.А. Вяземский оставил после себя обширное литературное наследие из стихотворений и переводов, мемуарных очерков и критических статей. Опубликованная Вяземским в 1848 году биография Д.И. Фонвизина, над которой он работал в Остафьеве, стала первой научной биографией классика русской литературы XVIII века. Эпоха, в которую жил и творил Д.И. Фонвизин и которую изучал Вяземский, была одной из интереснейших в истории России.

Обращение князя П.А. Вяземского к наследию известного драматурга Д.И. Фонвизина не случайно и отражает важные этапы в его творческой биографии и идейном становлении. Во второй половине 1810-х годов князь, вращавшийся в кругу вольнолюбивой молодежи и причастный к работе над российской конституцией в канцелярии Н.Н. Новосильцева, знакомится в списках с тайным политическим трактатом Д.И. Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах», цитаты из которого пронизывают гражданскую лирику Вяземского тех лет (стихотворения «Петербург», «Негодование»).

В начале 1820-х гг. по просьбе книгоиздателя П.П. Бекетова князь Вяземский приступил к сбору биографических материалов о драматурге для написания предисловия к его собранию сочинений. Князь подобрал уникальную коллекцию фонвизиновских документов, включая ценнейшие автографы и переписку с выдающимися современниками. Собранных материалов оказалось так много, что для их осмысления Вяземскому понадобилась не статья, а книга.

Основная работа над первой редакцией книги о Фонвизине была совершена Вяземским осенью 1830 года во время пребывания в Остафьеве на холерном карантине. Рукопись книги Вяземский обсуждал с А.С. Пушкиным, посетившим Остафьево 17 декабря 1830 г. и одобрившим новаторский подход князя к изучению истории литературы – стремлению вписать творчество Фонвизина в широкую панораму общественной жизни России Екатерининской эпохи.

Книга Вяземского «Фон-Визин» синтезировала многолетние размышления князя о русской литературе, культуре, истории и Просвещении и содержала выход на злободневные в ту пору вопросы современности. Отзывы о ней А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя свидетельствует о глубине поставленных Вяземским проблем.

Выставка проходит в рамках Ассоциации литературных музеев Союза музеев России и Сообщества пушкинских музеев.

Экспонируемые в одном пространстве предметы позволяют показать этапы творческой эволюции князя Вяземского, а также вписать его размышления о наследии Фонвизина в общую панораму литературной и общественной жизни России первой трети XIX века.

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