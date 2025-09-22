Оплата публикаций

Выставку «Не только сказки» художника Василия Власова представили в галерее «Открытый клуб»

Власов В.А. Иллюстрация к книге В. Гауфа «Маленький Мук»
В.А. Власов. Иллюстрация к книге В. Гауфа «Маленький Мук»

Художники, иллюстраторы и графики ХХ века были подчас крайне талантливы. К какой бы теме ни прикасалась их рука – получалось всё. Василий Андрианович Власов был как раз таким – ярким представителем ленинградской графической школы.

Кинематограф (в 1930-е Власов работал на «Ленфильме»), цирк, балет, спорт, работа при издательской группе Ленинградского штаба партизанского движения на Волховском фронте, сказки – как много было в биографии Василия Власова.

В.А. Власов. Дедушка и внучка. 1977
В.А. Власов. Дедушка и внучка. 1977

В залах «Открытого клуба» можно увидеть и его фронтовые зарисовки, и произведения, посвящённые балету и спорту, и, конечно, сказки. О, их у Василия Власова было в избытке. Он иллюстрировал сказки народов России и мира, европейские (испанские, португальские, норвежские). Он обращался к творчеству Василия Жуковского, Вильгельма Гауфа («Маленький Мук» присутствует на выставке), Николая Гоголя. Троянский цикл тоже радует глаз каждого посетителя, что придёт на выставку. Имя безусловно важное в отечественной культуре.

В.А. Власов. Иллюстрация к книге Е. А. Тудоровской. «Приключения Одиссея». 1951
В.А. Власов. Иллюстрация к книге Е. А. Тудоровской. «Приключения Одиссея». 1951

Марина АБРАМОВА

