Выставку «Не только сказки» художника Василия Власова представили в галерее «Открытый клуб»

Художники, иллюстраторы и графики ХХ века были подчас крайне талантливы. К какой бы теме ни прикасалась их рука – получалось всё. Василий Андрианович Власов был как раз таким – ярким представителем ленинградской графической школы.

Кинематограф (в 1930-е Власов работал на «Ленфильме»), цирк, балет, спорт, работа при издательской группе Ленинградского штаба партизанского движения на Волховском фронте, сказки – как много было в биографии Василия Власова.

В залах «Открытого клуба» можно увидеть и его фронтовые зарисовки, и произведения, посвящённые балету и спорту, и, конечно, сказки. О, их у Василия Власова было в избытке. Он иллюстрировал сказки народов России и мира, европейские (испанские, португальские, норвежские). Он обращался к творчеству Василия Жуковского, Вильгельма Гауфа («Маленький Мук» присутствует на выставке), Николая Гоголя. Троянский цикл тоже радует глаз каждого посетителя, что придёт на выставку. Имя безусловно важное в отечественной культуре.

Марина АБРАМОВА