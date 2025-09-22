Участники Хакатона «Города» разработали архитектурные концепции Центра креативных индустрий для Альметьевска

Завершился очный этап Всероссийского урбанистического Хакатона «Города» в Альметьевске. Над конкурсным заданием – разработкой архитектурной концепции Центра креативных индустрий для нефтяной столицы Татарстана – работали две команды молодых урбанистов.

Победу в конкурсе одержала архитектурная концепция «Девон». Ее авторы выступили с идеей произвести зонирование предложенного участка и создать на нем не только светопрозрачное здание креативного кластера и стилобат со всесезонными сценариями использования, но и городской парк с функциональными площадками и прогулочными дорожками. Название проекта связано с индустриальной специализацией Альметьевска: девон – период образования крупнейших запасов нефти в мире. По замыслу авторов, название Центра подчеркивает богатство и перспективы развития креативных индустрий территории.

Проект второй команды – кластер креативных индустрий «KҮП» – также получил высокие оценки жюри. В основе концепции – гибкий архитектурный кластер, состоящий из малоэтажных кубообразных зданий. Для фасадных решений ребята предложили использовать анодированный металл, перфорированные кассеты и натуральный камень. Название проекта отражает не только ключевое архитектурное решение, но и национальный компонент: слово «куп» в переводе с татарского означает «много».

Творческая экспедиция в Альметьевск завершает седьмой сезон проекта, рассказал Михаил Астанин, руководитель Всероссийского урбанистического Хакатона «Города».

«Очень яркий финал регионального этапа нашего седьмого уже сезона. В Альметьевске хакатон получился креативным вдвойне: наши конкурсанты показали, как архитектура может решать задачи творческого и экономического развития города, как креативная экономика становится точкой сборки локальной идентичности и гордости», – подчеркнул Михаил Астанин.

Разработанные участниками хакатона проекты действительно будут полезны в развитии городской среды Альметьевска, уверен куратор хакатона, архитектор Александр Аляев.

«Мы с ребятами стремились сделать максимум полезного для города, отработать локальный контекст, предложить знаковый объект. У нас получилось два очень контрастных решения, которые помогут понять, как использовать участок по максимуму», – подчеркнул Александр Аляев.

Члены жюри отметили высокий уровень обеих проектных работ, качественную проработку функционального наполнения как самого Центра, так и прилегающей территории.

В состав жюри вошли Анастасия Козырицкая, помощник главы Альметьевска по развитию городской среды; Ильшат Ханзафаров, начальник отдела архитектуры Альметьевского муниципального района; Ильсур Салимгараев, заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по строительству; Евгений Елинсон, руководитель Группы методологии проектно-изыскательских работ управления капитального строительства ПАО «Татнефть»; Александр Савинич, директор АНО «Академия цифрового творчества»; Розалин Каримов, руководитель Школы Анимации АНО «Академия цифрового творчества.

Анастасия Козырицкая, помощник главы Альметьевска по развитию городской среды, выделила значимость выбранного объекта проектирования.

«Креативный кластер – это часть креативной экономики. Это то, что дает добавочную стоимость любому российскому городу за счет того, что привлекает и удерживает амбициозных, молодых ребят. Построенные квадратные метры могут генерить гораздо больше экономического эффекта для территории, если она будет интересна и дружелюбна для тех, кто хочет реализоваться в городе», – сказала Анастасия Козырицкая.

«Обе работы прекрасны. Продолжайте в том же духе, у вас все получится. Вы показали свое мастерство, очень проработанные проекты», – обратился к участникам хакатона Евгений Елинсон, руководитель Группы методологии проектно-изыскательских работ управления капитального строительства ПАО «Татнефть».

«Очень приятно видеть в Альметьевске глаза, которые горят сделать этот город лучше», – поделился впечатлениями Александр Савинич, директор АНО «Академия цифрового творчества».

Для молодых архитекторов хакатон в Альметьевске стал важной вехой в профессиональном развитии.

«Это был невероятный опыт, наполненный тёплыми моментами и продуктивной работой с настоящими профессионалами. Ребята, с которыми я познакомилась за это короткое время, стали для меня не просто коллегами, а настоящими друзьями. Давайте развивать и развиваться вместе!», – подвела личные итоги хакатона Паулина Зоммер, студентка Санкт-Петербургского Горного университета имени Екатерины II.

«Участие в архитектурном хакатоне в Альметьевске стало невероятно вдохновляющим опытом. Было здорово применить свои навыки на практике, обменяться мыслями и предложить городу новые идеи, которые действительно были готовы услышать», – поделилась впечатлениями Евгения Харичкина, студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Уникальную атмосферу хакатона и значимость изучения города для работы над проектом отметили студентки Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Софья Кораева и Станислава Кузьмина.

«Гостеприимство города поразило: местные жители сделали все возможное, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Экскурсии по Альметьевску были не только познавательными, но и очень вдохновляющими. Я открыла для себя много интересного о культуре и истории этого замечательного места. Атмосфера на хакатоне была невероятно дружелюбной и поддерживающей. Участники из разных городов смогли обменяться опытом, завести новые знакомства и вдохновиться идеями друг друга. Это создало уникальную среду для креативности», – поблагодарила организаторов Софья Кораева.

«Помимо работы над проектом, у нас была возможность глубже погрузиться в жизнь города: мы ходили на экскурсии и общались с жителями. Именно такое погружение дало нам возможность понять, чем живет город. Мы старались учитывать стремление города объединять креативные пространства и предложили кластерную структуру, которая отражает этот вектор развития», – сказала Станислава Кузьмина.

Опыт участия в хакатоне важен для профессионального развития, считают участники.

«Из-за короткого срока работы мы остро почувствовали, как важно грамотно выстраивать проектные этапы. Лимит времени заставил убрать всё второстепенное и оставить только ключевое, благодаря чему я научилась правильно выстраивать работу и в своих собственных проектах», – отметила Саида Дегтярева, студентка Московского архитектурного института.

«Хакатон – это путешествие за грани своих возможностей для каждого участника. За три дня команды сделали проекты, которые в обычной жизни длятся месяцами», – подчеркнул Кирилл Гульченко, студент первого курса магистратуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

В 2025 году Всероссийский урбанистический Хакатон «Города» проводится в седьмой раз. На участие в новом сезоне крупнейшего конкурса для молодых архитекторов и урбанистов поступило рекордное число заявок — свыше 400 из 52 регионов России. Впервые в этом году поступили заявки от иностранных участников, в частности, из Израиля. Большое количество заявок поступило от молодых преподавателей университетов и ученых.

Расширился в этом году и спектр специальностей участников. В новом сезоне хакатона активно проявляют себя не только молодые архитекторы и урбанисты от 18 до 35 лет, но и специалисты из смежных областей: графические и ландшафтные дизайнеры, инженеры, экологи, ботаники, профессионалы в сфере гастрономии и гостиничного дела, экономисты, реставраторы, продюсеры. Для участия в очном этапе конкурса было отобрано 65 молодых специалистов.

Проект команды-победителя получит шанс быть реализованным при поддержке региональных и федеральных органов власти.

Экспертами и модераторами конкурса стали 28 мастеров своего дела из ведущих архитектурных бюро страны: АПРЕЛЬ; IND; BLOK; PLAY; УРБАН ПЛАННЕРС; NOWADAYS office; RTB; CM International; Студия 44; Платформа Урбан-база; Трест КПЛ; CHISTORY; АРХОФИС.

Хакатон «Города» — крупнейший конкурс для молодых специалистов по созданию архитектурных концепций городских пространств и объектов, созданию комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется АНО «Креативная экономика» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Конкурс проводится в седьмой раз. За шесть лет в проекте приняли участие более 1000 молодых архитекторов и урбанистов. География урбанистического хакатона охватывает свыше 20 регионов: от Калининградской области до Приморского края. Команды финалистов при поддержке экспертов подготовили более 50 архитектурных концепций.

Проект реализуется при экспертной поддержке Союза архитекторов России, Всемирной ассоциации студентов и выпускников архитектурных школ WASA.community, ведущих архитектурных бюро страны.

Соорганизаторами Хакатона «Города» в этом году выступают Правительство Ивановской области, Центр территориального развития Ивановской области, «Стартап по созданию городов 2.0», Правительство Курганской области, администрация города Шадринска, Благотворительный фонд «Татнефть».