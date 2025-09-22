Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

LIFESTYLE

«Одни дома»: телеканал «СОЛНЦЕ» провёл премьеру и автограф-сессию в ЦДМ

Москва

Выставку «Не только сказки» художника Василия Власова представили в галерее «Открытый клуб»

Регионы России

Участники Хакатона «Города» разработали архитектурные концепции Центра креативных индустрий для Альметьевска

WWNEWS

РОСКИНО провело первый Фестиваль российского кино в Бахрейне

Мир театра

Аверин, Ходченкова, Хабаров: премия «Звезда Театрала»-2025 объявила шорт-лист

Москва

В Москве состоялся финал Международного музыкального конкурса «Интервидение»

LIFESTYLE

Стивен Мао, Евгений Герасимов, Мила Ершова и другие звезды посетили открытие кинофестиваля «Будем жить»

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге завершился Международный фестиваль юных арфистов «Хрустальный ключ»

ДомойРегионы РоссииУчастники Хакатона «Города» разработали архитектурные концепции Центра креативных индустрий для Альметьевска

Участники Хакатона «Города» разработали архитектурные концепции Центра креативных индустрий для Альметьевска

editor
By editor
94
альметьевск - хакатон города
Фото © пресс-служба

Завершился очный этап Всероссийского урбанистического Хакатона «Города» в Альметьевске. Над конкурсным заданием – разработкой архитектурной концепции Центра креативных индустрий для нефтяной столицы Татарстана – работали две команды молодых урбанистов.

Победу в конкурсе одержала архитектурная концепция «Девон». Ее авторы выступили с идеей произвести зонирование предложенного участка и создать на нем не только светопрозрачное здание креативного кластера и стилобат со всесезонными сценариями использования, но и городской парк с функциональными площадками и прогулочными дорожками. Название проекта связано с индустриальной специализацией Альметьевска: девон – период образования крупнейших запасов нефти в мире. По замыслу авторов, название Центра подчеркивает богатство и перспективы развития креативных индустрий территории.

Проект второй команды – кластер креативных индустрий «KҮП» – также получил высокие оценки жюри. В основе концепции – гибкий архитектурный кластер, состоящий из малоэтажных кубообразных зданий. Для фасадных решений ребята предложили использовать анодированный металл, перфорированные кассеты и натуральный камень. Название проекта отражает не только ключевое архитектурное решение, но и национальный компонент: слово «куп» в переводе с татарского означает «много».

Творческая экспедиция в Альметьевск завершает седьмой сезон проекта, рассказал Михаил Астанин, руководитель Всероссийского урбанистического Хакатона «Города».

«Очень яркий финал регионального этапа нашего седьмого уже сезона. В Альметьевске хакатон получился креативным вдвойне: наши конкурсанты показали, как архитектура может решать задачи творческого и экономического развития города, как креативная экономика становится точкой сборки локальной идентичности и гордости», – подчеркнул Михаил Астанин.

Разработанные участниками хакатона проекты действительно будут полезны в развитии городской среды Альметьевска, уверен куратор хакатона, архитектор Александр Аляев.

«Мы с ребятами стремились сделать максимум полезного для города, отработать локальный контекст, предложить знаковый объект. У нас получилось два очень контрастных решения, которые помогут понять, как использовать участок по максимуму», – подчеркнул Александр Аляев.

Члены жюри отметили высокий уровень обеих проектных работ, качественную проработку функционального наполнения как самого Центра, так и прилегающей территории.

В состав жюри вошли Анастасия Козырицкая, помощник главы Альметьевска по развитию городской среды; Ильшат Ханзафаров, начальник отдела архитектуры Альметьевского муниципального района; Ильсур Салимгараев, заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по строительству; Евгений Елинсон, руководитель Группы методологии проектно-изыскательских работ управления капитального строительства ПАО «Татнефть»; Александр Савинич, директор АНО «Академия цифрового творчества»; Розалин Каримов, руководитель Школы Анимации АНО «Академия цифрового творчества.

Анастасия Козырицкая, помощник главы Альметьевска по развитию городской среды, выделила значимость выбранного объекта проектирования.

«Креативный кластер – это часть креативной экономики. Это то, что дает добавочную стоимость любому российскому городу за счет того, что привлекает и удерживает амбициозных, молодых ребят. Построенные квадратные метры могут генерить гораздо больше экономического эффекта для территории, если она будет интересна и дружелюбна для тех, кто хочет реализоваться в городе», – сказала Анастасия Козырицкая.

«Обе работы прекрасны. Продолжайте в том же духе, у вас все получится. Вы показали свое мастерство, очень проработанные проекты», – обратился к участникам хакатона Евгений Елинсон, руководитель Группы методологии проектно-изыскательских работ управления капитального строительства ПАО «Татнефть».

«Очень приятно видеть в Альметьевске глаза, которые горят сделать этот город лучше», – поделился впечатлениями Александр Савинич, директор АНО «Академия цифрового творчества».

Для молодых архитекторов хакатон в Альметьевске стал важной вехой в профессиональном развитии.

«Это был невероятный опыт, наполненный тёплыми моментами и продуктивной работой с настоящими профессионалами. Ребята, с которыми я познакомилась за это короткое время, стали для меня не просто коллегами, а настоящими друзьями. Давайте развивать и развиваться вместе!», – подвела личные итоги хакатона Паулина Зоммер, студентка Санкт-Петербургского Горного университета имени Екатерины II.

«Участие в архитектурном хакатоне в Альметьевске стало невероятно вдохновляющим опытом. Было здорово применить свои навыки на практике, обменяться мыслями и предложить городу новые идеи, которые действительно были готовы услышать», – поделилась впечатлениями Евгения Харичкина, студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Уникальную атмосферу хакатона и значимость изучения города для работы над проектом отметили студентки Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Софья Кораева и Станислава Кузьмина.

«Гостеприимство города поразило: местные жители сделали все возможное, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Экскурсии по Альметьевску были не только познавательными, но и очень вдохновляющими. Я открыла для себя много интересного о культуре и истории этого замечательного места. Атмосфера на хакатоне была невероятно дружелюбной и поддерживающей. Участники из разных городов смогли обменяться опытом, завести новые знакомства и вдохновиться идеями друг друга. Это создало уникальную среду для креативности», – поблагодарила организаторов Софья Кораева.

«Помимо работы над проектом, у нас была возможность глубже погрузиться в жизнь города: мы ходили на экскурсии и общались с жителями. Именно такое погружение дало нам возможность понять, чем живет город. Мы старались учитывать стремление города объединять креативные пространства и предложили кластерную структуру, которая отражает этот вектор развития», – сказала Станислава Кузьмина.

Опыт участия в хакатоне важен для профессионального развития, считают участники.

«Из-за короткого срока работы мы остро почувствовали, как важно грамотно выстраивать проектные этапы. Лимит времени заставил убрать всё второстепенное и оставить только ключевое, благодаря чему я научилась правильно выстраивать работу и в своих собственных проектах», – отметила Саида Дегтярева, студентка Московского архитектурного института.

«Хакатон – это путешествие за грани своих возможностей для каждого участника. За три дня команды сделали проекты, которые в обычной жизни длятся месяцами», – подчеркнул Кирилл Гульченко, студент первого курса магистратуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

В 2025 году Всероссийский урбанистический Хакатон «Города» проводится в седьмой раз. На участие в новом сезоне крупнейшего конкурса для молодых архитекторов и урбанистов поступило рекордное число заявок — свыше 400 из 52 регионов России. Впервые в этом году поступили заявки от иностранных участников, в частности, из Израиля. Большое количество заявок поступило от молодых преподавателей университетов и ученых.

Расширился в этом году и спектр специальностей участников. В новом сезоне хакатона активно проявляют себя не только молодые архитекторы и урбанисты от 18 до 35 лет, но и специалисты из смежных областей: графические и ландшафтные дизайнеры, инженеры, экологи, ботаники, профессионалы в сфере гастрономии и гостиничного дела, экономисты, реставраторы, продюсеры. Для участия в очном этапе конкурса было отобрано 65 молодых специалистов.

Проект команды-победителя получит шанс быть реализованным при поддержке региональных и федеральных органов власти.

Экспертами и модераторами конкурса стали 28 мастеров своего дела из ведущих архитектурных бюро страны: АПРЕЛЬ; IND; BLOK; PLAY; УРБАН ПЛАННЕРС; NOWADAYS office; RTB; CM International; Студия 44; Платформа Урбан-база; Трест КПЛ; CHISTORY; АРХОФИС.

Хакатон «Города» — крупнейший конкурс для молодых специалистов по созданию архитектурных концепций городских пространств и объектов, созданию комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется АНО «Креативная экономика» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Конкурс проводится в седьмой раз. За шесть лет в проекте приняли участие более 1000 молодых архитекторов и урбанистов. География урбанистического хакатона охватывает свыше 20 регионов: от Калининградской области до Приморского края. Команды финалистов при поддержке экспертов подготовили более 50 архитектурных концепций.

Проект реализуется при экспертной поддержке Союза архитекторов России, Всемирной ассоциации студентов и выпускников архитектурных школ WASA.community, ведущих архитектурных бюро страны.

Соорганизаторами Хакатона «Города» в этом году выступают Правительство Ивановской области, Центр территориального развития Ивановской области, «Стартап по созданию городов 2.0», Правительство Курганской области, администрация города Шадринска, Благотворительный фонд «Татнефть».

Предыдущая статья
РОСКИНО провело первый Фестиваль российского кино в Бахрейне
Следующая статья
Выставку «Не только сказки» художника Василия Власова представили в галерее «Открытый клуб»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru