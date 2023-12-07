Выставку «ПРОреставрацию» посетило 15 тысяч человек

Выставку «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях» посетило 15 тысяч человек. Второй крупнейший всероссийский реставрационный смотр организовали Российская ассоциация реставраторов при поддержке Правительства Москвы. Экспозиция объединила более 100 передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников культурного наследия. Состоялось более 200 мероприятий деловой программы, мастер-классов для взрослых посетителей и детей.

Существенно расширились количество и география участников, позволяя обеспечить обмен опытом в том числе на международном уровне. В целом, в выставке приняли участие около 1000 специалистов – реставраторов и крупнейших поставщиков-производителей реставрационных материалов, девелоперов, отвечающих за развитие и приспособление объектов культурного наследия, представителей музеев, российских учебных заведений, студентов, экспертов из 20 городов и областей России, 30 иностранных экспертов из 17 стран: Китай, Филиппины, Турция, Узбекистан, Иран, Армения, Азербайджан, Беларусь, Мали, Саудовская Аравия, Мексика, Перу, Италия, Куба, Казахстан, Таджикистан и Алжир.

Были организованы зоны мастер-классов, поставщиков материалов, девелоперов, музеев, учебных заведений, пленарная зона и три лектория, работала «Библиотека реставратора».

В рамках выставки состоялись VI соревнования молодых реставраторов. В них приняли участие 53 студента профильных образовательных учреждений из 11 городов России. После оценки жюри призерами в пяти компетенциях стали:

Реставрация произведений из дерева : 1 место - Кузнецова Арина, Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 (Москва), 2 место - Прудниченко Ольга, Санкт–Петербургский государственный университет, 3 место - Лавренчук Анна, РГХПУ им. С.Г. Строганова (Москва).

: 1 место - Кузнецова Арина, Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 (Москва), 2 место - Прудниченко Ольга, Санкт–Петербургский государственный университет, 3 место - Лавренчук Анна, РГХПУ им. С.Г. Строганова (Москва). Реставрация лепного декора и штукатурок : 1 место - Сахно Александр и Храмцова Надежда, Образовательный комплекс градостроительства «Столица» (Москва); 2 место - Слюнченко Юрий и Лазуткина Вероника, Академия реставрации и дизайна (Санкт-Петербург); 3 место - Калужина Надежда и Файзуллин Ильдар, Орловский реставрационно-строительный техникум.

: 1 место - Сахно Александр и Храмцова Надежда, Образовательный комплекс градостроительства «Столица» (Москва); 2 место - Слюнченко Юрий и Лазуткина Вероника, Академия реставрации и дизайна (Санкт-Петербург); 3 место - Калужина Надежда и Файзуллин Ильдар, Орловский реставрационно-строительный техникум. Реставрация терразитовых штукатурок : 1 место - Майсейчик Максим, «Академия реставрации и дизайна» (Санкт-Петербург); 2 место - Толмаков Василий, Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 Москва), 3 место - Дуйсенбаев Данил, «Иркутский техникум архитектуры и строительства».

: 1 место - Майсейчик Максим, «Академия реставрации и дизайна» (Санкт-Петербург); 2 место - Толмаков Василий, Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 Москва), 3 место - Дуйсенбаев Данил, «Иркутский техникум архитектуры и строительства». Реставрация металлической кровли : 1 место - Шиповской Семен и Давлятов Рустам, Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 (Москва); 2 место - Савицкий Никита и Долотов Владимир, Колледж строительства и профессиональных технологий (Калининградская область); 3 место - Ягупов Александр и Севрюгина Арианна, «Новоуральский технологический колледж» (Свердловская область).

: 1 место - Шиповской Семен и Давлятов Рустам, Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 (Москва); 2 место - Савицкий Никита и Долотов Владимир, Колледж строительства и профессиональных технологий (Калининградская область); 3 место - Ягупов Александр и Севрюгина Арианна, «Новоуральский технологический колледж» (Свердловская область). Реставрация станковой масляной живописи : 1 место - Райбац Юлия, «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (Москва); 2 место - Хвостов Сергей, МГАХИ имени В. И. Сурикова (Москва); 3 место - Маркграф Лариса, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, (Санкт-Петербург).

: 1 место - Райбац Юлия, «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (Москва); 2 место - Хвостов Сергей, МГАХИ имени В. И. Сурикова (Москва); 3 место - Маркграф Лариса, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, (Санкт-Петербург). Реставрация монументальной живописи: 1 место - Якушкина Мария и Иванова Екатерина, СПГХПА им. А. Л. Штиглица (Санкт-Петербург); 2 место - Фадеева Софья и Ладунко Екатерина, Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, (Москва); 3 место - Жданова Лариса и Брант Анна, РГХПУ им. Строганова (Москва).

Призеры получили сертификаты на стажировки в ГОСНИИР по различным специальностям.

Выставку посетил мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил, что выставка интересна и для специалистов, и для всех москвичей, которые любят и ценят «наше прошлое, нашу культуру, наше искусство».

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы, в свою очередь отметил, что «если в прошлом году мы позиционировали событие, как выставку, посвященную импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях, то сегодня на тему импортозамещения мы смотрим гораздо шире».

Татьяна Черняева, председатель Российской ассоциации реставраторов: «Только при консолидации усилий возможна эффективная работа и только в диалоге – решение сложных проблем и вопросов. Это единственная профильная выставка в России, к тому же она она максимально практико-ориентирована».

Участники говорили о том, что выставка становится одним из ключевых и ожидаемых событий года для всего профессионального сообщества и открывает прекрасные возможности наглядной презентации их деятельности. В профессии реставратора обмен опытом – важная составляющая профессионального роста и развития.

Выставка проходила в течение четырех дней, с 30 ноября по 3 декабря 2023, заняв пространство двух этажей исторического здания типографии Ивана Сытина, на Пятницкой улице, д.71. Этот объект культурного наследия регионального значения, типичный пример производственной архитектуры начала XX века, был выбран для проведения профильной реставрационной выставки неслучайно. Сейчас идет переосмысление возможностей развития концепции этого объекта. Выставка дала возможность увидеть уникальный памятник в его еще первозданном состоянии, а также подумать над возможностями приспособления и особенностями здания.