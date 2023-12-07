Путешествие в Испанию с Лопе де Вега

В ресторане «Гудман» прошел пресс-завтрак, приуроченный к премьере спектакля «Безумные влюбленные» в Театре на Трубной. Зрителей ждет постановка об истинном чувстве любви по пьесе испанского драматурга Лопе де Вега. Премьера состоится 13 декабря.

Спикерами встречи выступили художественный руководитель Дмитрий Астрахан, художник по костюмам Андрей Климов, артисты спектакля Анастасия Акатова и Александр Мохов.

Художественный руководитель Театра на Трубной Дмитрий Астрахан рассказал, почему выбор пал на постановку пьесы Лопе де Вега: «Пьеса является новаторской для своего времени. В отличие от традиций, где выбор супруга часто осуществлялся по воле родителей, героиня сама влюбляется и делает все, чтобы завоевать избранника, действует как боец. Лопе де Вега через эту комедийную, полную неожиданных сюжетов пьесу воздаёт гимн женщине, отражает идею, что счастье женщины находится в её собственных руках и зависит от её ума и решительности! Пьеса также актуальна и современна тем, что она обращается к вопросам женского счастья, показывает, что для достижения любви и счастья героине приходится преодолевать множество препятствий. Женщины должны понимать, что счастье - это работа, непростая и требующая усилий!»

Декорации, костюмы, диалоги героев – все в совокупности перенесет зрителей в Испанию эпохи позднего Возрождения: «Я уверен, что этот взрыв красок среди московской снежной зимы позволит зрителям ощутить атмосферу Испании, словно они оказались среди апельсиновых деревьев. В процессе работы над спектаклем я нашёл вдохновение в своих воспоминаниях о поездке в Толедо, город ювелиров с их тёмным золотом. Этот элемент я решил внедрить во все костюмы, чтобы передать уникальный дух Испании, которая не похожа ни на одну другую европейскую страну. Работа над таким прекрасным спектаклем в хорошей команде, с чёткими режиссёрскими задачами и артистами, которые становятся твоими союзниками, приносит чистую радость» - художник по костюмам Андрей Климов.

В спектакле «Безумные влюбленные» заняты артисты: Анастасия Акатова, Александр Мохов, Владимир Шульга, Елена Анисимова, Сухраб Хайлобеков, Татьяна Циренина, Лана Крымова, Евгений Козлов, Александр Панов, Денис Рекало.

Анастасия Акатова и Александр Мохов рассказали о главном в работе над премьерой:

Александр Мохов – исполнитель роли Бернардо: «Мне очень нравится хулиганский и авантюрный дух этой работы. Конечно, важен результат, но благодаря театру и всей творческой команде я испытываю огромное удовольствие от процесса. Несмотря на занятость и съёмки, я всегда нахожу время для театра и приезжаю на репетиции. Это вызывает у меня восторг!»

Акатова Анастасия, исполнительница роли Фенисы: «Моя героиня – это уникальная и нестандартная личность, которую можно охарактеризовать как немного сумасшедшую, но в самом лучшем смысле этого слова. Особенно меня вдохновляет искренность и чистота её любви, а также её умение добиваться своих целей. Её хитрость не носит корыстного характера, она исходит из наивной и беззаветной любви. Я уверена, что во мне тоже есть подобные качества. И я намерена доказать это на сцене, показать всю глубину и многообразие моего персонажа».