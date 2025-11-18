Выставку в «нехорошей квартире» посвятили главной героине романа «Мастер и Маргарита»

Музей Михаила Булгакова представил новую выставку, посвященную исследованию-размышлению о внутреннем мире булгаковской Маргариты. Выставка организована совместно с галереей женского искусства murmure.space. Для Музея Михаила Булгакова этот проект станет первым, который объединит сразу несколько форм современного искусства с классическим литературным произведением.

В «нехорошей квартире» можно будет увидеть инсталляцию, графику и видео пяти современных московских художниц, переосмысляющих образ возлюбленной Мастера. На выставке также будут представлены мемориальные предметы из фондов Музея.

«В этом году мы много говорим о Елене Сергеевне — третьей жене Булгакова, его музе и одной из главных прототипов Маргариты. В Квартире Михаила Булгакова на Большой Пироговской на выставке «Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах» мы исследуем жизненный путь Елены Сергеевны сквозь призму документов, мемориальных предметов и огромного корпуса воспоминаний. На выставке «Детство Марго» мы анализируем творческий замысел писателя и размышляем о природе образа Маргариты — это две разных выставки и два разных подхода к теме, которые отлично дополняют друг друга», — рассказывает Иван Назаров, заместитель директора Музея Михаила Булгакова, кандидат филологических наук.

Особенностью выставки станет то, что экспонаты выйдут за пределы одного экспозиционного пространства — посетители как будто случайно будут «находить» образы в разных комнатах Музея. Куратор выставки, основательница murmure.space, культуролог и арт-консультант Екатерина Карцева вместе с рабочей группой Музея придумали вписать часть объектов выставки в постоянную экспозицию «нехорошей квартиры».

«Маргарита, как и Елена Сергеевна Булгакова, ровесница века, родилась около 1900 года. В романе мир героини раскрывается через символизм вещей эпохи модерн, на которые пришлось ее детство. Булгаков также обращался к образу Гретхен из «Фауста» и Маргариты Наваррской. Героиня Булгакова — одна из немногих в произведении, кто способен на самопожертвование и милосердие. Она олицетворяет «вечную женственность», женское начало мира. Об этих качествах мы и попробуем рассказать на новой выставке», — говорит Екатерина Карцева.

Отправной точкой становится инсталляция «Детство Марго» художницы Лизы Артамоновой. Лицо девочки заглядывает в комнату, наблюдая за посетителями, помещая их вглубь листа и собственного воображения.

Инсталляция «Платяной шкаф Маргариты», созданная арт-группой «Штопка» (Наташа Топорова и Татьяна Маркина), открывает зрителю портал в прошлое. На шкафу в кухне музея стоит старый мишка с нечеткими контурами, как будто их стерли ластиком. Этот мишка напоминает о любимых детских игрушках, которые, возможно, до сих пор хранятся у каждого где-то дома. На фоне окна в кухне инсталляция из парящих детских платьев. Белый цвет символизирует детство, невинность и легкость, но может служить и символом забвения. Платья разных размеров и эпох, из полупрозрачной винтажной ткани, теряющие свою материальность. Но в то же время них видны пятна и следы огня, что напоминает о судьбе «нехорошей квартиры» из романа.

На окне в гостиной фиолетовое платье-птица. Фиолетовый воспринимается как цвет тайны и превращений. Огромное платье кажется тенью или птицей со сломанным крылом — символ взросления, жизни Маргариты до встречи с Мастером. Объекты расположены на окнах, напоминая о том, что окно может всегда распахнуться и стать дорогой к неведомому.

Художница и поэтесса Мария Читаева вживается в Маргариту. Во время сеанса автоматического (интуитивного) рисования возникают образы, подсказанные стенами «нехорошей квартиры». Процесс создания работ зритель увидит в видео, снятом в интерьерах Музея.

Видеоинсталляция «Шифоньер» от Мари Сокол состоит из двух частей, раскрывая зрителю внутренний мир Маргариты через символизм вещей прошлого. На выставке представлено подлинное платье 1920х, а видео работа сопровождается знаменитым фокстротом «Аллилуя» (исп. оркестр Ама-Джаз. п/упр. А.Цфасмана, 1928). Работа создана при поддержке проекта Retrolooks.

Кроме того, на выставке будут представлены подлинные предметы из фондов Музея. Например, фотография Елены Сергеевны Булгаковой и фарфоровая вазочка для дамского туалетного столика из квартиры Булгаковых в Нащокинском переулке.

«»Детство Марго» продолжает серию выставок-исследований, позволяющих взглянуть на роман «Мастер и Маргарита» под новым углом. В этом году в Музее Михаила Булгакова сразу несколько выставочных проектов, так или иначе посвященных женской теме. В сентябре мы открыли выставку «Надел, что было», в центре внимания которой — история моды 1920-1930-х годов как новый ключ к прочтению романа «Мастер и Маргарита». Теперь, на выставке «Детство Марго», мы изучаем, как исторический, психологический и жанровый контексты помогают раскрыть образ Маргариты.

Современные художницы через стильные образы, детали и символы представляют свое видение этой героини. Интересно и то, как каждая из них раскрывает личность Маргариты в своем воображении. Надеюсь, что наши исследования будут продолжаться, открывая новые аспекты романа с разных точек зрения»,— говорит директор Музея Михаила Булгакова Валентина Агафонова.