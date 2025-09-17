На II Форуме БРИКС «Традиционные ценности» в Бразилии представили список общих ценностей

На втором форуме БРИКС «Традиционные ценности» был официально представлен список общих ценностей стран-участниц объединения. Форум проходил в столице Бразилии — городе Бразилиа, собрав парламентариев, представителей деловых кругов, культурных и общественных деятелей из государств-членов БРИКС, а также стран-партнёров и кандидатов на вступление.

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по международным делам и вице-президент Форума Дмитрий Кузнецов, выступая на форуме, напомнил о мечте классика бразильской литературы Жоржа Амаду:

«О мире, в котором человек перестанет быть врагом человеку, а разница в цвете кожи будет значить не больше, чем разница в возрасте, о мире, в котором все люди братья. Он говорил о том, что мы должны продолжать бороться в надежде, что это произойдет. Именно это сейчас и происходит».

В качестве основы для взаимодействия стран БРИКС Кузнецов подчеркнул необходимость опираться на общие, разделяемые всеми ценности:

«Понимание и опора на общие для наших народов ценности — вот на этой платформе сотрудничество стран БРИКС может выйти на новый уровень успеха в самых разных сферах, не только в культуре. Экономическое, технологическое, социальное, гуманитарное взаимодействие должно получить дополнительный импульс, опираясь на общую ценностную основу».

Он подчеркнул, что страны БРИКС — это не только про прагматизм, но и про духовную основу. Особую роль в формировании ценностей играет литературное творчество:

«Как же найти эту общую ценностную основу? Подсказка есть в словах президента России, который буквально несколько дней назад сказал, что именно литературное творчество уже само по себе прекрасная среда для общения, и мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран. Потому что именно писатели формируют, формулируют, во что мы верим, о чем мечтаем, о чем надеемся».

Дмитрий Кузнецов выразил благодарность Академии литературы Бразилии, Союзу писателей России, Русскому книжному союзу и союзам писателей других стран за совместную работу в рамках премии БРИКС по литературе и создания альянса писательских союзов. По его словам, именно анализ творчества номинантов премии позволил экспертной группе определить те классические и современные ценности, которые объединяют государства-участники.

Список утверждённых ценностей включает милосердие, культурный суверенитет и равенство культур, экономическое благополучие и социальную справедливость, многополярный мир, здоровье, ориентацию на развитие, ответственность перед будущими поколениями, гуманизм и миролюбие, взаимоуважение, умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, а также культуру честности.

В ходе форума, как отметил Кузнецов, планируется дать старт новым инициативам в сфере бизнеса, образования, медицины, гуманитарных и культурных инноваций:

«Вера без дел мертва, и спасибо тем из вас, спасибо гостям, которые готовятся в рамках отдельных сессий форума принять важные для наших народов решения и дать старт конкретным инициативам в сфере бизнеса, образования, превентивной медицины, инноваций в гуманитарной сфере, конечно, в культуре. Желаю вам успешной работы».

По итогам форума будет подписана декларация. В её первом пункте зафиксировано общее решение:

«Признать перечень общих ценностей государств БРИКС, определённый на основе анализа произведений номинантов премии БРИКС по литературе, общими и значимыми для народов стран БРИКС и содействовать международным проектам, основанным на этих ценностях, чтобы укреплять дружественные отношения и продвигать более активный ценностный диалог между странами БРИКС».

Форум продолжается в здании Национального Конгресса. Организаторы подчёркивают: укрепление понятных всем духовных и нравственных ориентиров — важный шаг на пути к гармоничному и справедливому международному сотрудничеству в условиях глобальных вызовов.