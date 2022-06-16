XV Международная летняя театральная школа СТД РФ представит спектакли с участием своих выпускников

ХV Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России для молодых профессиональных актеров подходит к своему заключительному и главному этапу — показу спектаклей. В этом году в Школу приехало 86 молодых актеров и актрис из России и 11 стран мира: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, ДНР, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Турции, Узбекистана, Финляндии. С начала июня молодые артисты обучаются у лучших театральных педагогов России. Итогом обучения станут пять спектаклей в разных жанрах, которые будут представлены зрителям с 24 по 27 июня в Москве и Подмосковье.

«ВЫХУХОЛЬ И ФЕЙХОА» – 24 июня 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

Драка — похожа на танец. В чем смысл танца? А в чем смысл драки?

Мы привыкли видеть драку на экране, как состязание бескровное, безболезненное, зрелищное и бессмысленное, когда бойцы остаются невредимыми, очень устойчивыми, практически бессмертными. В реальной жизни такая драка невозможна. И именно она в фокусе нашего внимания: драка без победителя, без смысла, результата, выигрыша. В ней нет начала, повода и конца. Цель такой драки — сама драка, как зрелищный процесс.

С помощью контактной практики, усилия, ловкости, реакции и импровизации в танц-перформансе «Выхухоль и фейхоа» ставятся под вопрос неожиданные взаимодействия, связи и отношения власти. Иногда драка не имеет никакого смысла, совсем как встреча выхухоля и фейхоа.

Режиссер-хореограф: Татьяна Чижикова. Драматург: Анна Семенова-Ганц. Композитор: Роман Кутнов. Визуальный супервайзер: Полина Бахтина. Свет: Максим Васильев. Звук: Алексей Новиков.

Артисты: Айбану Байбулат (Казахстан), Валерий Богатырёв (Химки), Кристина Борзова (Узбекистан), Екатерина Ваколюк (Новосибирск), Сослан Гагулаев (Владикавказ), Екатерина Ганина (Севастополь), Айдан Гасанзаде (Азербайджан), Василий Казанцев (Озёрск), Артём Кантерук (Хабаровск), Анна Корсун (Узбекистан), Филипп Ладейщиков (Магнитогорск), Константин Лылык (Лысьва), Мери Маргарян (Армения), Мария Матрачийска (Болгария), Данил Музипов (Ногинск), Куртка Мусина (Казахстан), Лилия Мусина (Магнитогорск), Александр Носырев (Норильск), Владимир Петровский (Москва).

«АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. ДЕГРАДАЦИЯ» – 25 июня 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

Фантазии и импровизации на стихотворения Пушкина, на Пушкина и иногда на Гоголя. Всем, кого касается, посвящается

Режиссер: Денис Азаров. Второй режиссёр: Александр Карпушин. Звукорежиссёр: Анастасия Кудрявцева. Художник по свету: Максим Елисеев.

Артисты: Ангелина Аладова (Тверь), Ариунхишиг Балжинням (Монголия), Анастасия Булыгина (Санкт-Петербург), Александр Канакин (Санкт-Петербург), Ангелина Лукьянова (Тамбов), Зарина Макашева (Москва), Варужан Маркарян (Армения), Тугулдур Мунхбаяр (Монголия), Умсунай Мусаева (Кыргызстан), Анна Павлова (Нижний Тагил), Светлана Питерская (Москва), Никита Степанов (Иваново), Николай Тарасюк (Москва), Яна Фоминых (Ногинск), Андрей Черкасов (Кыргызстан), Юлия Чёрная (Москва), Иван Шарый (Санкт-Петербург).

«САУНДТРЕК» – 25 и 26 июня 21:00, Боярские палаты СТД РФ

Мы попробуем использовать киношные технологии синхронных шумов, так называемые foley, как выразительный язык для нашего спектакля.

Искусство фоль-артистов — это довольно закрытое ремесло, которое редко выходит за пределы студии озвучания. Оно всегда является дополнением к визуальному ряду, неотрывно следуя за происходящими событиями в кадре, дополняя, приукрашивая, или акцентируя те или иные детали.

Мы же искусственно оторвем звук от изображения, а все актеры станут «звуковыми мимами», показывающими все события только через звук. Но, конечно, тут будет и на что посмотреть, ведь чтобы создать любой необходимый звуковой элемент, артисты совершают массу различных действий — от облизывания мороженого до ударов бейсбольной битой по капусте.

Режиссер: Пётр Айду. Консультанты по шумовым эффектам: Мария Рассохина, Софья Матросова. Консультант по перформативной пластике: Алёна Смирницкая. Звук: Ярослав Никулин. Свет: Михаил Титаев.

Артисты: Думан Адыкенов (Казахстан), Арменуи Акопян (Армения), Салават Багаутдинов (Казань), Левон Бегларян (Армения), Егор Васильцов (Истра), Артём Васюков (Тула), Елизавета Далбараева (Якутск), Софья Демидова (Березники), Анастасия Ермилина (Самара), Анастасия Казиева (Донецк), Надежда Костюк (Омск), Мария Кравец (Турция), Виталий Криницин (Тюмень), Павел Митякин (Северодвинск), Игорь Решетов (Санкт-Петербург), Екатерина Сиротко (Беларусь), Татьяна Фоминых (Ханты-Мансийск).

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» – Жан-Батист Мольер. Сценическая редакция пьесы Николая Коляды, 26 июня 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

Для этого «пустячка» Мольер собрал воедино разрозненные сцены и фразы, не заботясь о цельности характеров. Однако до наших дней эта пьеса в Комеди Франсез была сыграна более 2000 раз и это самая репертуарная пьеса Мольера, хотя, наверное, и не самая лучшая.

Тут все персонажи — словно куклы с размалеванными рожами, которые любят дурачиться, разыгрывать друг друга и забавлять себя самыми странными проказами. И в этом есть отчаянная радость жизни, любовь к людям.

Режиссер: Николай Коляда. Ассистент режиссера: Иван Федчишин. Художник по свету: Яна Карташова. Звукорежиссер: Анастасия Сорокина.

Артисты: Глеб Козляев (Севастополь), Михаил Симонов (Сергиев Посад), Лилит Багдасарян (Армения), Таисия Костюк (Финляндия), Евгений Игнатов (Казахстан), Нурсултан Тюлюбаев (Казахстан), Павел Бельков-Манин (Уфа), Лиана Щетилина (Улан-Удэ), Фатима Хосонова (Владикавказ), Норо Ергнян (Армения), Максим Потапченко (Лесосибирск), Никита Ташматов (Москва), Билгуун Батсух (Монголия), Светлана Кузнецова (Саранск), Екатерина Антропова (Курган), Мамед Алили (Азербайджан).

DQ – 27 июня 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

«Я верую в людей! Не обманут меня маски, что напялил Фрестон на их добрые лица! И я верую, верую в рыцарское благородство! Победит любовь, верность, милосердие…» © Е. Шварц «Дон-Кихот»

Кто ты — Дон Кихот или Санчо Пансо?

Сочиняя спектакль о великом идеалисте, мечтателе и странствующем рыцаре Дон Кихоте, мы пытаемся разобраться — кто мы? Сочинители своей судьбы или готовы следовать за автором и быть его верным оруженосцем.

Наш инструмент — КУКЛА. Мы придумываем ей характер, ищем пластику, сочиняем ее мир и пространство, учимся ею управлять. Или, может быть, она пытается нами управлять? Мы ищем способ существования куклы, актера, предмета.

Режиссер/художник: Анна Викторова. Ассистент режиссера: Артем Четвериков. Звукорежиссер: Даниил Булычев. Художник по свету: Сергей Палюхин. Ассистент художника по свету: Сергей Дюжев. Заведующий мастерскими: Дмитрий Борисов.

Артисты: Пётр Кирюхин (Узбекистан), Павел Синьков (Орск), Максим Юшко (Мотыгино), Никита Верзилин (Владикавказ), Евгений Канатов (Воркута), Мария Гольм (Казахстан), Елена Горбань (Донецк), Юлия Замятина (Камышин), Марина Топоркова (Иваново), Дания Губайдуллина (Уфа), Кристина Чернева (Сыктывкар), Светлана Грунина (Санкт-Петербург), Вероника Гилязетдинова (Краснодар), Альфия Ембергенова (Казахстан), Антонина Григорьева (Нижний Новгород), Валерия Антонова (Нижний Тагил).

Регистрация на спектакли открыта на официальном сайте XV Международной летней театральной школы СТД РФ http://letostd.ru .

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