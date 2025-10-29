Фестиваль «Музыкального сердца театра» признали важнейшим явлением в культурной жизни России

В ТАСС Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция организаторов фестиваля «Музыкальное сердце театра». На вопросы ответили начальник Управления государственной поддержки искусства и внешних связей Комитета по культуре Санкт-Петербурга Елена Лавринович, основатель и художественный руководитель-директор Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь», лауреат премии «Музыкальное сердце театра» Ирина Брондз; директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина, лауреат премии «Музыкальное сердце театра» Юлия Стрижак; режиссер-постановщик спектакля «Капитанская дочка» Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии лауреат Государственной премии Игорь Коняев; исполнитель главных ролей в культовых мюзиклах, лауреат премии Правительства РФ, лауреат премии «Музыкальное сердце театра» Иван Ожогин; генеральный продюсер, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Калантаров. В качестве спикера онлайн выступил Президент фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» — композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» – единственная профессиональная инициатива в мире современного музыкального театра и грандиозное по масштабу событие. Ежегодно фестиваль проходит в крупных российских регионах. С 14 по 24 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля состоятся показы музыкальных спектаклей ведущих театров страны. В афише представлены профессиональные театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула, Омска. На участие в фестивале «Музыкальное сердце театра» было подано 111 заявок от музыкальных и драматических театров всех регионов страны, в лонг-лист вошли 22 спектакля, в шорт-лист – 14.

Идею проведения фестиваля в Санкт-Петербурге прокомментировала начальник Управления государственной поддержки искусства и внешних связей Комитета по культуре Санкт-Петербурга Елена Лавринович: «Идея показалась интересной, потому что не так много проводится фестивалей, посвященных именно музыкальному театру. Дело здесь не только в финансовой составляющей, потому что совершенно очевидно, что вывезти в другой город музыкальный спектакль стоит гораздо больших затрат, чем драматический. Но нам показалось, что «Музыкальное сердце театра» будет красивым украшением фестивальной афиши нашего города. И у петербуржцев, и у гостей будет замечательная возможность увидеть музыкальные спектакли не только наших прославленных коллективов, но и музыкальных театров из регионов, что бывает нечасто. Лично мое внимание привлекли спектакли из Новосибирска и Екатеринбурга».

Фестиваль является уникальной платформой, которая собирает и популяризирует современное музыкальное направление во всем его многообразии. Президент фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» — композитор, народный артист России Максим Дунаевский, говоря о географии фестиваля, отметил: «Я просто счастлив, что мы в этом году организовываем фестиваль «Музыкальное сердце театра» в Санкт-Петербурге. Это большая честь для нас. И это не слова. Я пятый год возглавляю фестиваль и премию и должен сказать, что за пять лет мы много ездили с фестивалем по нашей стране: мы были и в Сибири, и на Урале, и в средней России, и вот, наконец, в Санкт-Петербурге. Я думаю, мы заслужили такое право быть в городе на Неве и показать лучшие работы российских музыкальных театров в области мюзикла. Я считаю, что Санкт-Петербург – это столица очень многих областей нашей культуры и искусства. Думаю, что музыкального театра, это точно. Потому что такого количества музыкальных спектаклей и мюзиклов, которые есть в Санкт-Петербурге, больше нет нигде в нашей стране. Это просто рекорд».

Откроется фестиваль на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии спектаклем театра «Капитанская дочка», который выдвинут на соискание премии в 12 номинациях. Такое громкое начало задает соответствующий тон всему фестивалю и обозначает высокую планку профессионализма, художественной эстетики и мастерства.

15 ноября на сцене Театра юных зрителей имени Брянцева откроется региональная программа фестиваля спектаклем из Омска. Саунд-драма «22 июня…» Омского театра юных зрителей – это спектакль, сплетенный из военных песен разных лет. Также в афише представлены постановки «Солнечный удар» Новосибирской музыкальной комедии по прозе Ивана Бунина, которую нечасто встретишь на театральных подмостках; «Яга» Алтайского театра для детей и молодежи имени В.С.Золотухина – зрелищный приквел о возникновении персонажа русских сказок; «Человек, который смеется» Свердловского академического театра музыкальной комедии; «Я – Дон Кихот! Человек из Ла Манчи» Московского Театра на Малой Ордынке. Два театра Санкт-Петербурга представлены в афише спектаклями для детей и подростков: государственный детский музыкальный театр «Карамболь» покажет свой мюзикл «Маленький принц», а государственный музыкальный театр им. Ф.И.Шаляпина музыкальный спектакль «Вымыслы. Сказки Пушкина».

Директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина, лауреат премии «Музыкальное сердце театра» Юлия Стрижак на пресс-конференции сказала: «Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» — это важнейшее явление в культурной жизни России, потому что именно на этом фестивале всё внимание уделяется современному музыкальному театру в отличие от других фестивалей и премий, которые существуют в нашей стране. И это невероятно ценно. Очень важно отмечать таланты, награждать людей, отмечать лучших. «Музыкальное сердце театра» это еще и мастер-классы, и большая деловая программа. И то, что эта премия передвигается по регионам, а в этом году добралась до Санкт-Петербурга, и мы, петербуржцы, имеем возможность посмотреть, что делается в регионах, какие темы трогают наших коллег: режиссеров, продюсеров в других городах, куда мы движемся в развитии музыкального театра. Фестивали очень нужны, это «витрина» страны. И хорошо, что этот фестиваль проходит при широкой финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и других важных институций».

Об организации фестиваля рассказал генеральный продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров: «Каждый год для нас отличается от предыдущих, потому что каждый опыт приносит новых сторонников и сподвижников нашего дела. Я хотел бы поблагодарить Комитет по культуре Санкт-Петербурга за содействие, которое нам оказывается, поблагодарить все коллективы и всех руководителей театров-участников, директоров театров Санкт-Петербурга, которые предоставили нам свои сцены в разгар сезона – в столь напряженный ноябрьский период. Мне хотелось бы поблагодарить всех коллег, которые участвуют в организации нашего фестиваля. И, конечно, СМИ. Все спектакли, которые оказались в шорт-листе – уже победители. Но у нас есть 157 академиков, которые голосуют за персональные номинации. И вот это решение мы узнаем только 24 ноября на торжественной церемонии вручения премии «Музыкальное сердце театра», которая состоится в государственном Камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ Опера». Режиссером церемонии выступит Алексей Франдетти. В программе примут участие звезды современного музыкального театра, звезды оперы. Особенность состоит в том, что это будет первая в мире церемония вручения премии, которая будет транслироваться в вертикальном формате. Мы знаем, что нашу церемонию очень многие зрители будут смотреть на смартфонах. Теперь это максимально удобно».

Финальным аккордом фестиваля станут два громких события: 23 ноября на сцене БКЗ «Октябрьский» звезды музыкального жанра сыграют джукбокс-мюзикл «Дунаевские. Двойной портрет», посвященный 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских. В вечере примут участие Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Иван Ожогин, Наталия Быстрова, Дарья Январина, Юлия Дякина, Ангелина Сергеева, Ростислав Колпаков, Эмиль Салес, Константин Китанин, Виктор Есин, а также другие звезды мюзиклов. 24 ноября состоится церемония вручения премии. В рамках мероприятия планируется вручение Гранд-премии «Музыкальное сердце театра» композитору Алексею Рыбникову, который также в этом году отмечает 80-летие. На церемонии будут оглашены имена победителей в 18 конкурсных номинациях.

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» 2025 проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей РФ и региональных правительств.