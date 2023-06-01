ХXII церемония премии «ГРАЦИЯ». Итоги

28 мая 2023 года на одной из лучших площадок Москвы, где проходят многие мероприятия, конференции, и развлекательные мероприятия, в Бизнес-отель категории 5* МОНАРХ, в банкетном зале Екатерининский, состоялась ХXII церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.

Ведущие церемонии

В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетили европейские и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.

Всех их со сцены приветствовали ведущие вечера – Дмитрий Нестеров - певец, композитор, ведущий. Дмитрий дает сольные концерты с различными составами оркестров в разных регионах России с авторскими песнями и песнями советских лет. Давал концерты в зоне Специальной военной операции, Сирийской Арабской Республике. Более 10 лет Нестеров организует благотворительные выставки-пристройства для команд помощи и приютов собак. Дмитрий даёт концерты для людей на последней стадии рака в хосписах, в военных госпиталях для раненых бойцов, для детей с синдромом ДЦП, онкологией, для пожилых и слепых людей и Певица, ведущая, сооснователь бренда ‘Татьяна Ворона’, ювелирные короны ручной работы, организатор мероприятий, ‘Мисс Грация’, почетный член жюри высокой недели моды ‘Estet Fashion Week’ Анна Малиновская, а так же, Обладательница титула Queen of the planet 2021, Бизнес Леди России 2012, Королева Конкурса «Миссис Москва, модель, владелица Студии Красоты, а также генеральный директор юридической компании – Наталья Белозерова.

Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них: Дуэт ЭЛиПС, певец Прохор Шаляпин, певец Maxim Zavidia, певица СЭЙВА, Группа «Пятеро», певица Натали Андрес, Sandra TOP, Влад Зотов и Александр Златопольский, основатель и продюсер кинокомпании Goldfield Entertainment, Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Ташкова и др.

Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций.

В этом году премия за значительные профессиональные достижения была вручена представителям в 17 номинациях:

MD Beauty Clinic - «ЛУЧШАЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»;

Компания БЛАНШ - «ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И БЫТОВОЙ ХИМИИ, ЧИСТЯЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ, КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»;

Центр Акватория – «ЛУЧШИЙ ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»;

Легендарный бренд «ЛОШАДИНАЯ СИЛА» – «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД»;

Smart-продукт O-complex - «ЛУЧШИМ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ (БАД)»;

Журнал «Крестьянка» и «Богема» – «ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ В ОБЛАСТИ МОДЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ»;

Заслуженная Советская и Российская актриса театра и кино Татьяна Александровна Ташкова - «ЗА ВКЛАД В РОССИЙСКОЕ КИНО»;

Специальными памятными дипломами и статуэтками были награждены:

Maxim Zavidia - «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА ГОДА»;

ГРУППА ПЯТЕРО – «ЛУЧШАЯ ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА»;

ДУЭТ ЭЛиПС – «ЛУЧШИЙ ВИДЕО КЛИП»;

VLAD ZOTOV – «ПРОРЫВ ГОДА»;

ДМИТРИЙ НЕСТЕРОВ – «ЛУЧШИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПЕВЕЦ»;

SANDRA TOP - «КРАСОТА И ГРАЦИЯ»;

ПРОХОР ШАЛЯПИН - «ЗА ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ЖАНРА»;

НАТАЛИ АНДРЕС – «СТИЛЬ и ГРАЦИЯ»;

НИКИТА МИМИМИЖКА – «ТИКТОК БЛОГЕР ГОДА»;

МИЛЕНА ЧИЖОВА - «БЬЮТИ БЛОГЕР ГОДА».

Лауреаты и гости церемонии получили подарки: Косметические наборы от звездного бренда «Лошадиная Сила», косметические наборы от Компании БЛАНШ, косметические наборы от бренда MIXED.

SANDRA TOP

Смарт-продукт O-complex

Бренд «Лошадинная сила», Анна Фокина

VLAD ZOTOV





Группа «Пятеро»

Дмитрий Нестеров

Дуэт «Эллипс»

Журнал «Крестьянка» и «Богема», Владислав Ананишнев

Компания «Бланш», Андрей Буланов

Maxim Zavidia

MD Beauty Clinic

Милена Чижова

Натали Андреас

Никита Мимишка

Прохор Шаляпин

СЭЙВА

Татьяна Машкова

Центр «Акватория», Юлия Батсановская

Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» объявляет старт нового народного голосования. Проголосовать за новых номинантов и получить более подробную информацию Вы можете на официальном сайте Премии www.grasia-msk.ru

Оргкомитет Премии выражает особую благодарность всем партнерам и спонсорам, без активного участия которых было бы невозможно проведение данного мероприятия.

Фото – Сергей СКРИПКИН

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