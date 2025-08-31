VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Ирина Йовович возвращает песню «Выключаем свет» в новом звучании

ирина йовович
Фото © пресс служба Ирины Йовович 

«Выключаем свет» — композиция, с которой началась певческая история Ирины Йовович. Именно этот трек стал её дебютом и обозначил переход из мира моды и телевидения в музыку.

Теперь песня получила новое дыхание — в виде ремикса. Если в оригинале «Выключаем свет» звучал как признание в интимности момента и желание остаться вдвоём вне времени и обстоятельств, то обновлённая версия добавляет в неё больше движения и современного ритма.

Смысл песни остаётся прежним: двое выключают свет и остаются наедине, забыв обо всём вокруг. Это история о том, как настоящая близость и гармония становятся сильнее внешнего шума и условностей.

Главным героем клипа стал бывший футболист «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио. Его участие придало работе особую символику: в кадре встречаются два человека из разных миров, но объединённых общим ощущением гармонии. Клип и ремикс подчеркивают ту самую атмосферу полной идиллии, в которой хочется остаться.

Ирина Йовович, до этого известная как модель, телеведущая и лицо модных журналов, в этой песне впервые заявила о себе как о певице. «Выключаем свет» стало её дебютом, а теперь — возвращением к истокам в новом прочтении.

