Утвержден предмет охраны здания научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова на Моховой улице

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Специалисты утвердили предмет охраны здания научной библиотеки Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Оно расположено по адресу: Моховая улица, дом 9, строение 9, и является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Большинство научных документов из фондов МГУ находится в помещениях на Ломоносовском проспекте, а в центре столицы располагаются читальные залы, книгохранилище и отделы абонементного и информационного обслуживания некоторых факультетов. Посетителям доступно более 260 тысяч изданий и подшивки отечественных газет начиная с 1920-х годов.

«Здание построено по проекту архитектора Константина Быковского. Это важная часть исторического ансамбля университета на Моховой. В предмете охраны зафиксированы внешний вид, архитектурные элементы и оформление интерьеров. Специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ при проведении реставрационных и любых других работ», — рассказала Наталья Сергунина.

В предмет охраны вошли материалы и виды оформления фасадов, скульптурный и лепной декор, лестницы и внутреннее убранство помещений начала XX века, старинные двери и многое другое.

Ансамбль Московского университета формировался с конца XVIII до середины XX века. Двухэтажное здание библиотеки, образованное двумя корпусами, возведено в 1901 году в стиле итальянского Ренессанса. При создании проекта архитектор ориентировался на внешний вид уже существовавших на тот момент построек учебного заведения.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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