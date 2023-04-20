Утвержден предмет охраны здания научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова на Моховой улице

Специалисты утвердили предмет охраны здания научной библиотеки Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Оно расположено по адресу: Моховая улица, дом 9, строение 9, и является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Большинство научных документов из фондов МГУ находится в помещениях на Ломоносовском проспекте, а в центре столицы располагаются читальные залы, книгохранилище и отделы абонементного и информационного обслуживания некоторых факультетов. Посетителям доступно более 260 тысяч изданий и подшивки отечественных газет начиная с 1920-х годов.

«Здание построено по проекту архитектора Константина Быковского. Это важная часть исторического ансамбля университета на Моховой. В предмете охраны зафиксированы внешний вид, архитектурные элементы и оформление интерьеров. Специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ при проведении реставрационных и любых других работ», — рассказала Наталья Сергунина.

В предмет охраны вошли материалы и виды оформления фасадов, скульптурный и лепной декор, лестницы и внутреннее убранство помещений начала XX века, старинные двери и многое другое.

Ансамбль Московского университета формировался с конца XVIII до середины XX века. Двухэтажное здание библиотеки, образованное двумя корпусами, возведено в 1901 году в стиле итальянского Ренессанса. При создании проекта архитектор ориентировался на внешний вид уже существовавших на тот момент построек учебного заведения.

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