«Подмосковье круглый год. Коллекция впечатлений»: необычную книгу представили на выставке «Россия» на ВДНХ

23 июня на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялась презентация новой книги «Подмосковье круглый год. Коллекция впечатлений». Необычное издание посвящено как популярным, так и малоизвестным местам, которые раньше не входили в путеводители. Автор – Александр Жестков, журналист, писатель, медиаменджер, путешественник – рассказал гостям стенда Московской области о том, как создавалась книга и ответил на многочисленные вопросы. Начинается сезон отпусков, а Подмосковье – одно из самых увлекательных и доступных направлений.

«Эта книга больше, чем просто гид. Она поможет наполнить жизнь новыми яркими красками, незабываемыми моментами и интересными впечатлениями – во время путешествий, а также до и после», – подчеркнул Александр Жестков.

Подарочное издание содержит более 50 идей разнообразных поездок из столицы по Подмосковью – от пары часов до нескольких дней. Во все времена года. Включены только те объекты, куда есть доступ туристов. На страницах альбома-путеводителя – старинные усадьбы и средневековые крепости, бывшие столицы удельных княжеств и необычные храмы. И конечно, драматичные повороты в судьбах известных людей, живших в окрестностях столицы. Издание содержит познавательный обзор основных символов Московской области. Истории художественных промыслов помогают понять культурный код региона. Касочные современные и исторические фотографии позволяют совершить путешествие во времени.

Книга также является первым литературно-художественным и киногидом по Подмосковью. На презентации Александр Жестков рассказал, где создавались знаменитые картины великих художников и популярные кинофильмы: от «Волги-Волги» Григория Александрова и «Войны и Мира» Сергея Бондарчука до современных сериалов «Политех» и «Бедная Настя». А еще где в окрестностях столицы можно лучше узнать великих поэтов и писателей как людей: побывать в домике, где Антон Чехов написал знаменитую «Чайку», увидеть живописный пруд, куда Александр Пушкин приходил в трудные минуты за энергетической подпиткой, погулять в лесу, где любил собирать грибы Николай Гоголь, выяснить, кто и почему кормил Михаила Лермонтова пирожками с опилками и какой город Московской области Владимир Высоцкий сравнивал с театром на Таганке.

Гости выставки «Россия» засыпали Александра Жесткова вопросами. Особый интерес вызвали уникальные авторские маршруты, например, по историко-культурным достопримечательностям Рублёвки, по подвесным пешеходным мостам на западе Подмосковья, на родину русской лаковой миниатюры в Федоскино.

Новинка вышла в авторской серии «Коллекция впечатлений», посвященной самым популярным достопримечательностям России. В 2023 году серия стартовала с книги «Круиз Москва – Петербург».

Презентация книги на международной выставке-форуме «Россия» была организована Министерством культуры и туризма Московской области.