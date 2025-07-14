Яркий семейный кинопраздник в Ярославле

Важность детского и семейного кино подтвердил XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи».

За 20 лет кинофестиваль «В кругу семьи» стал популярным, престижным, многогранным. Кроме кинопоказов проводятся творческие встречи, деловые и образовательные мероприятия. На них приезжают жители Ярославской области, Москвы, Петербурга и других регионов.

Участвовать в конкурсах хотят кинематографисты многих стран, с каждым годом увеличивается количество заявок. В 2023 в программе было 42 фильма из девяти стран, в этом году 157 фильмов из 43 стран. Расширяется круг партнеров и друзей, поддержку оргкомитету оказывают Министерство культуры РФ, Госкорпорация «Ростех», Правительство Ярославской области, Мэрия города Ярославля. Уникальный проект высоко оценило руководство страны. Второй год подряд приветствие участникам и гостям кинофорума направил Владимир Путин.

«Ваш творческий форум служит высокой, благородной миссии – укреплению гуманистических ценностей, сбережению и развитию лучших традиций отечественного детского, семейного кино», – говорится в послании Президента РФ.

Президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец обозначил тему фестиваля в этом году: «Увидеть друг друга как в первый раз». Чтобы сохранить любовь и уважение, нужно вспоминать счастливые моменты. Большую роль кино в формировании личности отметил на открытии кинофорума 5 июля митрополит Калужский и Боровский Климент. Он вручил орден равноапостольной княгини Ольги за укрепление семейных ценностей помощнику гендиректора Госкорпорации «Ростех» Юлии Вороновой.

Победители конкурсов

Международное жюри основного конкурса, как в предыдущие годы, возглавил народный артист РСФСР Станислав Любшин, а конкурс короткометражных фильмов – режиссер Виктория Фанасютина. Председателем детского жюри основного конкурса стала юная актриса Пелагея Злотникова. Жюри детского конкурса короткометражных фильмов возглавила Анна Лёвочкина.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля 9 июля члены жюри назвали имена победителей четырех конкурсов. Гран-при основного конкурса полного метра завоевала иранская кинокартина «В объятиях дерева» (режиссер Бэбэк Ходжепаша), а гран-при конкурса детских фильмов – комедийная мелодрама «Ритмы мечты» Ирины Боровской.

Награду за лучшую режиссерскую работу получили Орхан Индже из Турции за фильм «Надежда», а в детском конкурсе – Иван Харатьян за драму «Каруза». Приз зрительских симпатий в основном конкурсе достался фильму «Пальма-2», а в детском конкурсе – китайской кинокартине «Супер Ван Ван».

В конкурсе короткометражных фильмов победила итальянская киноновелла «К тебе» Роберто Марра. Приз зрительских симпатий получил «Дуэт» Арины Овчинниковой. Лучшим режиссером признали Мужтаба Заки Альхеджи из Саудовской Аравии, снявшего «Курятник».

Победитель детского конкурса короткого метра – «Мальчик в таинственном лесу» (Цзы Йен Цэн из Тайваня). Режиссера Кристину Щербакову наградили за фильм «Дед Мазай и солнечные зайчики». Приз зрительских симпатий отправят в Бразилию Лукасу Монтес Сильва, снявшему «Маленький ослик Жатоба».

Спецприз за лучший сюжет вручили режиссеру фильма «Вовка» Оксане Сташенко. Александр Самусев, сыгравший Вовку – лауреат в номинации «Лучшая детская роль». Полный список награжденных на сайте МКФ «В кругу семьи».

Кинозвезды на ярославской земле

Кинофестиваль проводится в Ярославской области девять лет, долгожданным событием он стал для жителей региона. Участников и гостей кинофорума здесь принимают очень тепло.

В этом году по красной дорожке около КЗЦ «Миллениум» прошли Валерий Баринов, Сергей Горобченко, Фёдор и Виктор Добронравовы, Екатерина Копанова, Гоша Куценко, Ирина Медведева, Яна Поплавская, Александр Самойленко, Ольга Смирнова, Оксана Сташенко, Олег Тактаров, Юлия Такшина, Андрей Чадов, Антон Шагин, писатель Татьяна Устинова и др. Елена Захарова и Алла Юганова приехали с детьми.

На кинофорум были приглашены московские и ярославские блогеры-миллионники. Некоторым из них вручили Национальную премию позитивного контента «Быть» в блогосфере.

Ажиотаж вызвала встреча с заслуженным артистом РФ Виктором Добронравовым. Виктор Федорович вспоминал веселые истории, шутил, давал неожиданные ответы на вопросы.

В кино всей семьей

В течение пяти дней можно было всей семьей бесплатно посмотреть новые фильмы в КЗЦ «Миллениум», «Киномакс» в ТРЦ «Аура» и ещё в четырех кинотеатрах.

Большое значение кинофорума отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Кинопоказы и встречи с артистами проводятся в Ярославле, Тутаеве, Рыбинске, в поселках Михайловский и Борисоглебский. Народный артист РФ Валерий Баринов и артистка Елена Захарова приняли участие в фестивале поэзии «Золото сердца народного» в музее-заповеднике Николая Некрасова в Карабихе.

Калейдоскоп событий

«В кругу семьи» – культурный, социальный и образовательный проект. В этом году организаторы подготовили обучающие программы и интересные мероприятия: дискуссии, лекции, мастер-классы, презентации. Участие в них приняли более 2800 человек из разных регионов.

На пленарном заседании, посвященном 20-летию фестиваля, эксперты обсудили перспективы проекта, роль кино в воспитании и образовании. Пример родителей очень важен для детей – этот принцип напомнил народный артист РФ Федор Добронравов. Продюсер Николай Данн представил программу «Кинопедагогика», которая помогает развивать таланты и социальные навыки детей и подростков через киноискусство. Более сотни учителей из разных городов в рамках кинофорума посещали курс-интенсив «Кинопедагогика» и получили сертификат.

Также интерес вызвали сессия «Я – патриот», программа «Инженеры человеческих душ» и «Фильммейкинг». Впервые в рамках фестиваля состоялось творческое событие – «Актерская шапка». Проект родом из Петербурга позволил артистам продемонстрировать свои способности кастинг-директорам.

Модницам очень понравился показ коллекции Натальи Душегреи, созданной по мотивам сказок Пушкина. Моделями стали актрисы Яна Поплавская, Оксана Сташенко, Екатерина Копанова, Алла Юганова, Ольга Смирнова, Юлия Такшина. Ещё на подиуме блистали психолог Татьяна Другова и девушки-блогеры.

Кинофорум «В кругу семьи» снова прошел с аншлагом. Мероприятия посетили более 15 тысяч человек, трансляции событий посмотрели более полтора миллиона. Ярославль подтвердил звание столицы семейного кино!

Ольга КОРОЛЁВА,

Фото © Раиса ГОЛУБКОВА