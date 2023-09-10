Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявляет участников 2023 года

11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в павильоне «Форум» Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (Краснопресненская набережная, 14) с 29 сентября по 1 октября 2023 при поддержке генерального партнера СберБанка и СберПервого, компании MR Group, компании HUTTON, автомобильного партнера EXEED, компаний Ultima Яндекс Go, BORK, Beluga и Beluga Botanicals, Tête de Cheval, 12 STOREEZ, навигационного партнера новой интернет-энциклопедии РУВИКИ, компании СИБУР, а также Школы «Алгоритм», объявляет участников.





Pop off art gallery. Юрий Злотников, из серии «Люди. Пространство. Движение». 1980-е годы. Картон, масло, 35 х 50 см

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — главное ежегодное событие в российской арт-индустрии. Ключевая цель проекта — поддержка и развитие российского арт-рынка, а также создание платформы для взаимодействия коллекционеров, галеристов, бизнесменов, журналистов и арт-сообщества. Свои стенды на Cosmoscow 2023 представляют более 75 галерей, среди которых 12 участвуют в ярмарке впервые.

Галереи традиционно распределены по секциям в зависимости от своей специализации. В секции БАЗА принимают участие как молодые, так и уже широко известные галереи с собственным выставочным пространством. КОНТУР объединяет галереи, которые не имеют постоянного пространства, работают в формате шоу-рума или онлайн-платформы. Секция ТИРАЖ включает в себя галереи, занимающиеся тиражным искусством, а ДИЗАЙН представляет галереи, работающие с коллекционным дизайном. Секция ЦИФРА объединяет современные офлайн- и онлайн-галереи, работающие с проектами в сфере новых медиа, цифрового искусства и NFT. Секция СООБЩЕСТВА собрала проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства и повышение интереса к коллекционированию.

Гости Cosmoscow 2023 смогут увидеть произведения классиков российского искусства Виктора Пивоварова, Ивана Чуйкова и Айдан Салаховой на стенде XL Projects. Юрий Злотников, Евгений Михнов-Войтенко, Иван Новиков и Андрис Эглитис — художники, которых покажет галерея pop/off/art. На стенде Alina Pinsky Gallery будут представлены работы Игоря Шелковского, Михаила Чернышова, Наталии Турновой, Игоря Скалецкого, Наташи Хабаровой и Евгения Музалевского. В этом году на стенде Ruarts Gallery впервые будет выстроен диалог между работами художников, исследующих разные художественные практики и материалы, — Алексея Луки и Гриши. Специально к ярмарке новые работы создадут художники 11.12 GALLERY Ринат Волигамси, Владимир Семенский и Кирилл Манчунский. На стенде PA Gallery будут представлены художники Андрей Сяйлев, Андрей Волков, Анна Желудь и Антон Конюхов. Российские художники Евгений Дедов, Кирилл Гаршин, Саломея Абальян и Платон Юрич будут представлены на ярмарке на стенде галереи сцена/szena.

В числе новых участников ярмарки Cosmoscow в этом году: галерея ULM, на стенде которой можно будет увидеть произведения таких авторов, как Аки Сакаида, Варвара Кулешова, Олег Кудряшов, Рё Ватанабе, Михаил Крунов, Яков Чернихов, Майуко Огава; проект Deep List, который представит работы Алексея Панькина, Анки Ахалая, Дарьи Емельяновой; галерейный проект Платформа Форма с художниками Гришей Сельским и Василиссой Саврасовой.

В 2023 году Cosmoscow объединит на одной площадке в Москве большое количество галерей из разных городов России. Участие в ярмарке принимают девять галерей из Санкт-Петербурга, среди них — обладатель приза «Лучший стенд» Cosmoscow 2022, Marina Gisich Gallery, которая не только покажет произведения художников Керима Рагимова, Александра Цикаришвили, Семена Мотолянца, Татьяны Ахметгалиевой, но и представит отдельный стенд Marina Gisich Projects, целиком посвященный творчеству арт-группы «Паразит» (Parazit). На стенде Anna Nova Gallery можно будет увидеть работы Петра Дьякова, Дениса Патракеева, Александры Гарт. MYTH Gallery покажет произведения Алины Глазун, Вадима Михайлова, Егора Федоричева. DiDi Gallery в этом году привезет в столицу работы трех петербургских авторов — Саши Браулова, Павла Плетнева и Константина Решетникова.

Кроме того, на ярмарке можно будет встретить нижегородскую FUTURO Gallery с произведениями Сергея Карева, Александры Павловской и Андрея Бергера; галерею «Арка» из Владивостока, на стенде которой будут представлены три автора — Маша Ламзина, Александр Киряхно и Елена Никитина; ES Gallery Studios из Казани с произведениями художников Евгения Голубцова и Александра Шардака; галерею Ural Vision Gallery из Екатеринбурга, которая на своем стенде покажет произведения Осипа Тоффа и YOmoYO (Максим Свищев); а также воронежскую галерею «Х.Л.А.М.» с работами Николая Алексеева, Ивана Горшкова, Михаила Добровольского и Кирилла Савельева.

Среди участников секции ДИЗАЙН в этом году: галерея SAMPLE, которая по традиции представит заметные имена в срезе молодого искусства — Надежду Лихогруд, Дарью Барыбину, Лену Марру, Supaform, Saga, ИП Иван Попов, sashaxsasha, Ярославу Галайко, LICK MY BRICK и Аню Глик; концепция стенда Heritage Gallery, объединяющая винтажную мебель именитых итальянских дизайнеров и современные предметы молодых дизайнеров России, позволит увидеть произведения Мадины Царикаевой, Романа Плайса, Сергея Храбровского, Мишеля Дюкаруа, Оксаны Мась и Хайме Айона; 3L STORE представит работы Александры Вольской, Милы Хализовой, Алексея Дрождина, Ульяны Хохловой, Ильи Зарецкого, Дины Салкын, Ивана Новикова и Владимира Копейкина, которые транслируют идею поиска гармонии в триаде природа / человек / искусство и дизайн.

В рамках секции ЦИФРА в этом году свои проекты представят три участника. Стенд SAS Metagallery будет представлять собой портал между тремя реальностями, синхронизированными с помощью инновационных IT-технологий в сфере современного искусства, в экспозиции — художники Рефик Анадол, Филип Колберт, Дэниел Мартин, Нил Харбиссон, STEFA, Synticate, Анастасия Мюллер, Bongdoe. Generative Gallery представит зрителям моно-стенд с работами художника Миши Моста. VS Gallery покажет серии резидентов галереи — Кирилла Рейва, Rinatto L'bank и Даниила Карамушкина, работы которых объединяет концепция «Небо — Человек — Земля», которая анализирует роль человека в окружающем мире.

По традиции ярмарка также пройдет в онлайн-формате. Cosmoscow Online будет иметь увеличенный срок проведения по сравнению с ярмаркой в ЦВК «Экспоцентр» и пройдет с 29 сентября по 15 октября на платформе ТЕО by Cosmoscow, крупнейшем в России маркетплейсе современного искусства.

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