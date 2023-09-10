Проект re:Store digital art – «Форма жизни» успешно открылся в пространстве галереи современного искусства Ruarts

7 сентября состоялось открытие выставки лауреатов и номинантов проекта re:Store digital art – «Форма жизни» в пространстве галереи современного искусства Ruarts. Проект представили куратор выставки Андрей Бартенев, президент Inventive Retail Group (re:Store) Тихон Смыков и арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов. Специальными гостями вечера стали: Ксения Собчак, Виктория Шелягова, Ольга Свиблова, Маша Федорова, Евгений Заболотный, Константин Андрикопулос, Евгений Седой и многие другие.

Компания re:Store представляет выставку лауреатов и номинантов проекта re:Store digital art – «Форма жизни» в пространстве галереи современного искусства Ruarts. Шестой год подряд re:Store проводит конкурс среди творческих людей, работающих с цифровым искусством. В этот раз куратором выставки выступил мультидисциплинарный художник Андрей Бартенев.

В 2023 году в качестве исследования была предложена тема «Из углерода в кремний» — от простой органической жизни к миру, наполненному инновациями, от живых организмов до философских и этических вопросов, связанных с искусственным интеллектом и роботизацией. Сегодня цифровые технологии существенно изменяют нашу жизнь и определяют взаимосвязь с окружающим миром. В своих работах участники конкурса искали ответ на вопрос: «Какое место человек занимает в сложном цифровом пространстве?».

Победителей выбирали в двух категориях – Pro и Mobile. В галерее будут представлены 15 работ лауреатов конкурса в номинациях «Момент», «Движение», «WEB 3.0», «Саунд-дизайн», «Нейросеть» и «Форма тела», а также более 30 работ, вошедших в шорт-лист. В составе жюри – цифровые художники Даниил Зуев, Макс Neondazer (Макс Арнаутов), Ilikadelian, креативный директор World Class Александр Прокофьев, художник и дизайнер Misha Libertee, программный директор «Плюс Дачи» Влад Микеев.

Члены жюри не только оценивали работы, но и выступали протагонистами темы, а также подготовили визуальную концепцию конкурса. В рамках проекта был снят специальный сезон Академии re:Store, в котором они рассказали про свой творческий путь, источники вдохновения и о том, что, на их взгляд, важно для начинающих авторов.

«Цифровое искусство открывает новые возможности для творцов и является важной частью современной культуры. Именно поэтому наш бренд re:Store вот уже шестой год поддерживает молодых цифровых художников и будет продолжать это делать дальше», — делится Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group (re:Store).

«Я переживал, что конкурсанты не сумеют быстро сориентироваться и понять, в чем же смысл загадочного словосочетания «Форма жизни». Тем сильнее была радость, когда пришло время знакомства с работами. Участники мыслили широко, и среди работ нашлось место как музыкальным экспериментам, так и нетривиальным арт-проектам» — рассказывает Влад Микеев, член жюри, курирующий номинацию «Саунд-дизайн», которая впервые представлена в конкурсе.

«Галерея Ruarts больше 18 лет поддерживает молодых авторов и открывает новые имена. Цифровое искусство стало неотъемлемой частью современной художественной практики, но на данный момент среди художников галереи нет тех, кто работает с digital art, а для нас важно выходить на новые медиа. Поэтому участие в таких проектах — возможность познакомиться с перспективными авторами», – комментирует арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов.

Специальная коллаборация к выставке: осенью в сети кофеен «Даблби» можно попробовать напиток, который был создан технологами как собственное высказывание на тему проекта re:Store digital art «Форма жизни».

Даты проведения: 7 сентября – 8 октября.

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