Ярмарку «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» за 4 дня посетило более 25 тыс. человек

Первую ярмарку современного академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» за 4 дня посетили более 25 тыс. человек. В Гостином дворе представили 96 стендов независимых художников и галерей. Проект основали корпорация «Синергия» и искусствовед Елизавета Фролова при поддержке Российской академии художеств (РАХ).

«Арт Россия» проводится шесть лет и прежде была сосредоточена на актуальном искусстве. С этого года ярмарка расширена до двух событий – весной традиционно будет проходить ярмарка актуального искусства, а осенью – современного академического.

«Создается ощущение, что в последнее время мы сменили вектор на концептуализм и забыли о том, где наши основы. Каждый год мы получали большое количество заявок от мастеров, работающих в академической манере, и в их работах мы видим свежий взгляд на классику, филигранное исполнение, за которую нашу академическую школу ценят во всем мире. Так назрела необходимость создать новый проект, который показал все многообразие академической школы и впечатляющие результаты с точки зрения продаж», – отметила сооснователь ярмарки «Арт Россия», куратор и искусствовед Елизавета Фролова.

Особенность работ, которые представили на ярмарке – техническое мастерство, глубокие сюжеты и тонкая работа с историческим и культурным наследием страны.

Топ-5 продаж на ярмарке «Арт Россия. Классика. Новый взгляд»:

Мозаика «Кораблик», Автор: Юрий Купер. ASKERI GALLERY. Стоимость: 7 500 000 руб.

Диптих «Москва», Автор: Олег Иващенко. HIDDEN PLACE. Стоимость: 1 800 000 руб.

«Солнечная пристань», автор: Алексей Адамов. Стоимость: 1 500 000 руб.

«Вечная слава», автор: Виктория Манкевич. Стоимость: 1 200 000 руб.

«Снежок», автор: Владимир Павлоцкий. Галерея «Глазами художника». Стоимость: 700 000 руб.

«Арт Россия. Классика. Новый взгляд» стала первым российским культурным проектом в формате ярмарки современного академического искусства, который поддержали ведущие институции – Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова (МГАХИ), Московский архитектурный институт (МАРХИ), студия военных художников имени М.Б. Грекова и проект «Ленинка Арт».

«Сейчас приходит другое понимание истории искусства XX века. Это авангард, который превратился в актуальное искусство, и классическое направление, которое стало академизмом. Зураб Константинович Церетели сумел объединить эти два “рукава” совершенно органично. Ярмарка продолжает его дело и показывает, что мы живем теми же мировыми трендами, которые актуальны сейчас. То, что происходит в Гостином дворе, – часть естественного мощнейшего мирового процесса – объединения авангарда и классики», – президент Российской академии архитектуры и строительных наук, ректор МАРХИ, Вице-президент академии художеств, член Совета по культуре при Президенте Российской Федерации Дмитрий Швидковский.

Традиционно на «Арт России» были широко представлены регионы. Экспонентами ярмарки стали художники и галереи из Крыма, Тамбовской, Ростовской, Ленинградской, Оренбургской, Калужской, Нижегородской и Ярославской областей, а также Татарстана и Забайкальского края.

В рамках международной программы впервые в России показали кураторский проект ARTSUN и ART HALL, где Иран предстал не как экзотика, а как цивилизация с живой художественной школой и глубоким академическим мышлением.

Арт-галерея «Евразия» представила работы японских и китайских художников, а также мастеров-керамистов, работающих на основе фундаментальных академических знаний.

Галерея «Глазами художника» выступила с экспозицией «Туркменстан – Россия. Под одним солнцем», объединившую всемирно известных мастеров.

В рамках ярмарки прошла насыщенная деловая программа, всего 27 лекций и 13 дискуссий при участии 95 спикеров – экспертов российского и международного академического арт-сообщества.