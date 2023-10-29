Екатерина Яшникова — российская певица, музыкант, автор песен, поэтесса и видеоблогер. Стала широко известна в 2016 году после выхода видеоролика на песню «Я останусь одна (или песня сильной независимой женщины)», размещенного на YouTube.
1. Альбом в формате shorts: слушаем новый релиз Екатерины Яшниковой. 2023.
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