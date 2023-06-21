Юлианна Караулова, Денис Клявер, Елена Борщева, Егор Шип и другие звезды устроили праздник студентам Академии Игоря Крутого

В июне в Академии Игоря Крутого состоялись два традиционных мероприятия: слет филиалов из восьми российских городов, а также творческий интенсив «Летний вайб» для детей и подростков с участием звезд российской эстрады.

На ежегодный слет приехали более 250 детей и взрослых, которые занимаются и преподают в филиалах Академии Игоря Крутого в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, г. Пушкин, Ярославле, Воронеже, г. Кемерово и Казани. В рамках встречи партнеров прошел отчетный концерт студентов; мастер-классы с профессиональными педагогами и преподавателями Академии; мастер-класс про кастинги от музыкального продюсера «Детской Новой волны» Анастасии Мухиной; воркшоп от Doing great agency, круглые столы по творческим направлениям; мастер-классы от Bubble Comics (создателей «Майора Грома»); фан-встреча с блогером Анастасией Митяевой; встреча с Владиславой Друтько, нейропсихологом, автором книги «Управляй играя».

В рамках слета прошел творческий конкурс «The Игры» на сплочение команд. Студенты отвечали на вопросы, пели, танцевали, показывали свое актерское мастерство. Подарки для победителей конкурса подготовил партнер Академии «Всёгазин» — магазин товаров для дома и уюта в ТРЦ «АфиМолл», созданный при личном участии Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

Также в июне в течение двух недель в Академии Игоря Крутого проходил творческий интенсив «Летний вайб» для детей и подростков. Программу открыл мастер-класс «Через юмор к звездам» от Школы актерского мастерства Елены Борщевой. Телеведущая и звезда юмористического жанра и ее коллеги поделились профессиональными секретами, с помощью игр наглядно показали, как можно «прокачать» навыки импровизации и научиться составлять искрометные шутки. Также Елена рассказала детям про свой творческий путь и ответила на все вопросы. Не менее познавательный мастер-класс по сонграйтингу провели для участников «Летнего вайба» Кит Сандерс и Zapolya. На примерах популярных песен профессионалы объяснили начинающим артистам в чем секрет стопроцентных хитов. И помогли детям применить полученные знания на практике: как написать песню за 10 минут и достойно презентовать ее со сцены. Также в рамках летнего вайба прошел мастер-класс от создателей шоу «ТАНЦЫ» — PROТАНЦЫ — объединения танцовщиков всей страны.

Кроме познавательных, во время «Летнего вайба» были и развлекательные мероприятия, в том числе фан-встречи с популярными блогерами Владом Левских и Янгером, певцом Егором Шипом, который, в недавнем прошлом и сам был студентом Академии Игоря Крутого, а также с Юлианной Карауловой. Дети расспросили певицу про начало ее карьеры, про «Фабрику звезд», а также поинтересовалась каково ей быть в новой для себя роли — телеведущей программы «Кто хочет стать миллионером». На что Юлианна ответила: «Мы пока сняли три пула передачи, но я продолжаю учиться и работать над ошибками. Часто сталкиваюсь со стереотипами, что женщина не может вести интеллектуальные программы, хотя это не так! За границей девушки и женщины замечательно справляются со своей ролью телеведущих. Кстати, 90% команды, которая работает над «Кто хочет стать миллионером», состоит из представительниц прекрасной половины человечества, как и при Дмитрии Диброве». Еще певица поделилась своими творческими секретами и призналась, что ей всегда приятно выступать вместе со студентами Академии на одной сцене и пожелала юным талантам не оставлять свои мечты и стать успешными артистами.

В завершающий день «Летнего вайба» детей ждал сюрприз — небольшой концерт с участием Амирчика и Дениса Клявера, а также вручение памятных дипломов об окончании летнего интенсива, выступление и награждение победителей творческого конкурса, который состоялся в рамках вайба. Дети, которые заняли первые места получили подарки от «Всёгазина» — магазина товаров для дома и уюта в ТРЦ «АфиМолл», созданный при личном участии Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Партнером мероприятия также выступил производитель сладостей с игрушками «Конфитрейд», подготовивший для победителей сладкие сюрпризы: наборы сладостей с коллекционными игрушками: Sweet Box с мармеладом, шоколадные яйца Шоки Токи, десерт Kids Box, фруктовые жевательные конфеты «Чувики», маршмеллоу Malloy Joy, мармелад и леденцы.

Учеба и «Летний вайб» закончились, но Академия продолжает свою деятельность, и открывает набор на новый учебный год. Дети и взрослые могут записаться на следующие творческие направления: курсы «Артист эстрады» и «Вокалист»; Факультет Продюсирования и курс «Менеджер артиста»; школа телевидения МУЗ-ТВ; школа Кинобизнеса; индивидуальные программы обучения (вокал, инструментальное направление, актерское мастерство, хореография).

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