«Мнимый больной». Премьера в Московском Драматическом театре «Сопричастность»

Московский Драматический театр «Сопричастность» приглашает на большую премьеру. 11 марта состоится первый показ спектакля «Мнимый больной» по пьесе Ж.-Б. Мольера. Премьера посвящена 400-летию со дня рождения величайшего драматурга Франции.

Пьеса «Мнимый больной» — последняя из написанных Мольером, одна из самых жизнерадостных и легких в его творчестве. Известно, что роль Аргана, главного персонажа пьесы, стала последней, сыгранной Мольером-актером. Тематика пьесы и созданные в ней образы очень характерны для творчества великого драматурга. И это одна из причин выбора для постановки режиссером Олегом Ильиным именно этой пьесы.

Главное в постановке – это бережное отношение к авторскому тексту и идее пьесы. Великолепно выполненные костюмы отсылают зрителя в эпоху мольеровских страстей. Художник по костюмам – Анна Сарапанова, много и талантливо работающая в московских театрах. Красивый, легкий, весёлый спектакль, с глубокими подтекстами и тонкими аллюзиями обязательно привлечет зрителей и подарит им яркие впечатления и хорошее настроение. Режиссер-постановщик – Олег Ильин, художник по костюмам – Анна Сарапанова. В постановке заняты актеры: Роман Камышев, Александра Солянкина, Елена Алиева, Юля Митина, Юрий Бессонов, Анастасия Науменко, Константин Быков, Никита Шилкин.

Пьеса в 2-х действиях. Продолжительность спектакля – 2 часа.

Премьера спектакля состоится 11 марта. Начало в 19 часов.

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