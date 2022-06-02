Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев и другие артисты посадили цветочный сад вместе с подопечными Фонда «ГАЛЧОНОК»

10-летие фонда «ГАЛЧОНОК» отметили в цветочном саду вместе с подопечными: Дмитрий Хрусталев, Андрей Бурковский, Марина Александрова, Тимур Родригез, Павел Акимкин, Виктория Гиссен, Елена Николаева и другие артисты. Мероприятие прошло в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» при поддержке друзей Фонда Bosco Family.

В этом году Благотворительный Фонд помощи детям и молодежи «ГАЛЧОНОК» отметил десятилетие. В честь юбилея учредитель Фонда Юлия Пересильд вместе с подопечными семьями, командой Фонда и известными артистами посадили цветочный сад на Шоссе Энтузиастов и провели музыкальный концерт под открытым небом для гостей и местных жителей.

«Сегодня мы все вместе с нашими семьями, партнерами из Bosco Family и друзьями Фонда посадили прекрасный цветочный сад на территории первого Центра Социальной Реабилитации «Под крылом». В планах у Фонда открыть сеть таких центров по всей России, чтобы качественная реабилитация была доступна не только в Москве. Мы хотим, чтобы территорию каждого центра украшал сад, и это стало бы нашей доброй традицией! Нам очень приятно, что местные жители, которые живут рядом с центром «Под крылом», пришли поучаствовать. Цель этого мероприятия – собрать людей с разными интересами, которых объединяет любовь к детям и готовность помогать тем, кому это действительно нужно.», — говорит Елизавета Муравкина, президент «ГАЛЧОНКА».

Благотворительный Фонд «ГАЛЧОНОК» уже 10 лет помогает своим подопечным – детям и подросткам с церебральный параличом и другими двигательными нарушениями. Всё это время сотрудники Фонда вместе с партнерами, жертвователями, волонтерами и друзьями работают над тем, чтобы у каждого ребенка с особенностями была обыкновенная жизнь: детство, в котором есть детский сад, школа, друзья и игры, а во взрослой жизни — работа и коллеги, свой круг общения, семья.

За этот срок команда Фонда достигла больших результатов и смогла помочь более 1200 детей благодаря поддержке попечителей, волонтеров и друзей Фонда.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.