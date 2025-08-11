Зачем театру бизнес-советники?

Как рождается спектакль? И с чего вообще всё начинается? Чтобы ответить на этот вопрос, проведу аналогию. Аналогию между драматургом и художником.

Очень часто перед тем, как приступить к работе над картиной, Художник создаёт зарисовки, эскизы, наброски. Там что-то увидел, здесь что-то посмотрел, идея какая-то пришла, озарение и так далее. То есть человек ходит, вынашивает идею картины. Иногда это занимает немало времени. Скажем так, идея есть, но она как кусочек глины пока, бесформенная. И там нужна и чёткость, и конкретика, и, собственно говоря, смыслы нужны. Зачем вообще всё это?

У драматурга такая же может быть история — ходит и ходит с сюжетом, думает, осмысливает, а что будет происходить с главным героем, а какой может быть выход из ситуации, что станет трансформационной аркой в сюжете и т.д.

Драматург может лишь постепенно описывать каждого персонажа, соединять их ниточками. И сюжет, и многие персонажи могут сперва быть, словно за стеклом и стеной дождя — все неясное, туманное, и вот это нужно взять, отразить и, так сказать, вывести под солнце. К чему этот рассказ? к тому, что создание что пьесы, что картины — оно не происходит в одночасье, и помимо смыслов и самой сути, иногда может иметь также и специфику. Что же это за специфика?

Хакнуть балет за два часа

Сходил человек в Большой Театр и влюбился в балет — готов он написать пьесу о балете? Нет!

Лежал человек в больнице, был поражен героизмом врачей — пьесе быть? Не факт!

В обоих случаях будет важно пообщаться с адептами, инсайдерами и не только! С врачами больницы и с административным штатом — на ком организация всех процессов. С балетной труппой и со всеми, благодаря кому театр живет и функционирует.

Иначе есть риск отсебятины, искусственно созданного сюжета, в который не веришь и от которого мурашки не побегут по коже, особенно у тех, кому вроде как посвящено произведение.

Чтобы увидеть океан, придется погружаться!

Тут хочется привести опыт кинематографистов — на Западе при создании сериалов про адвокатскую практику, приглашают консультантов — профессиональных юристов. По их кейсам и советам вносят правки в сюжет, в реплики и поведение персонажей. Да, любой сериал или спектакль не про юристов или врачей — он всегда про людей, прежде всего, но специфику не отставить в сторону. И такой подходит делает произведение сильнее!

Как известно, ученый Кип Торн консультировал режиссера Кристофера Нолана по научным аспектам фильма «Интерстеллар». И надо заметить, что Кип Торн получил Нобелевскую премию за вклад в обнаружение гравитационных волн, генерируемых черными дырами. Скажем так, создатели «Интерстеллар» явно выбирали лучших из лучших консультантов!

Пример инициации

Бизнес — часть нашей жизни! Но спектаклей о нем нет. При этом вспомним истинное значение английского слова business — это «дело», «компания», «предпринимательство». И тут становится понятно, что эта тема касается почти всех! Одни работают в компаниях. Другие работают с компаниями — я имею в виду фриланс. Наконец, третьи, как минимум, являются потребителями деятельности компаний — мы все ходим в магазины, заправляем авто или пользуемся приложением в телефоне. Все это делает бизнес как таковой. Это реально часть нашей жизни! Поэтому спектакль на тему ДЕЛАтелей, по нашему мнению, был неизбежен!

Перед созданием спектакля «Инициация» была сформирована экспертная группа. Ведь основная идея заключается не просто в том, чтобы выразить свои какие-то мысли, а в том, чтобы дать спектаклю крепкий смысловой фундамент и создать сильное кейсовое содержание. Это особенно важно в контексте предпринимательства, где реальность требует глубокого понимания и разных ракурсов! Потому как речь о практиках и о том, что происходит именно сегодня, а не сотни лет назад — а значит, все зрители свидетели и очевидцы, все зрители так или иначе погружены в контекст. «Верю – не верю» тут уже заменяется на «Вижу – не вижу».

В роли экспертов нужны были действующие предприниматели. Причем, в нашей экспертной группе есть те, чей бизнес — это проводить аудит бизнеса. Например, Юлия Старостина помогает руководителям развивать управленческие навыки, у нее своя школа Strong Manager для топ-менеджеров и тимлидов. Получается, что через школу Юлии проходит большое количество компаний, и она может дать более объективный анамнез того, что происходит в бизнесе — какие частые ошибки, стратегии и тенденции.

То же можно сказать и про Анну Седельникову, которая знакомит предпринимателей с мышлением победителя.

Среди экспертов-предпринимателей есть владельцы брендов, например, Евгения Ламина реализует проект — марку одежды RAFINAD. Кристина Танцюра — управляющий партнер Sky consulting Group и входит в топ 50 женщин-предпринимательниц Дубая.

В итоге перед созданием спектакля были созданы манифесты — перечни с рекомендациями, краткие анализы, что есть и что стоит поменять и как. Очень много глубинных смыслов подсветила Ангелина Шам, чья компания занимается работой с командами и не только. Мы увидели разные мнения и с разных ракурсов. Узнали, что именно сегодня в приоритете у предпринимателей и что вообще витает в воздухе и нуждается в обретении своей осязаемой формы выражения.

Конечно, собрали немало историй и кейсов — можно сериал снимать! Но пока ограничимся, точнее насладимся первым спектаклем о бизнесе. И про него можно смело сказать — основано на реальных событиях! Сделано с любовью!

Так зачем театру советники? Вопрос, на самом деле, давно уже так не стоит — это аксиома. Рассказываешь историю Коко Шанель — изучи ее жизнь. Хочешь спектакль о балете — узнай о нем из первых уст и пуант! Как-то так!

Марта ГРАЧЕВА, СЕО, драматург, режиссер