1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

В Москве состоялась премия «Триумф года» при участии Юрия Антонова, группы «Город 312» и Анастасии Казанцевой

Фото © пресс-служба Премии «Триумф года»

В Москве состоялась Национальная премия «Триумф года» — одно из самых ярких культурных событий лета, объединившее звёзд российской сцены, телевидения и шоу-бизнеса. Вечер прошёл в атмосфере торжества и вдохновения. Одной из ведущих премии стала певица и телеведущая Анастасия Казанцева.

На сцену в этот вечер поднимались Юрий Антонов, Анжелика Агурбаш, группа «Город 312», Владимир Евзеров, Slava Skripka, Светлана Лазарева, Степан Меньщиков, Катя Чехова, Этери Бериашвили и другие. Также в церемонии приняли участие молодые артисты и поющие блогеры, среди которых Даня Хайп, Амилия, Элис Ти и Златамира и другие яркие артисты.

Премия «Триумф года» вручалась деятелям искусства, спорта и бизнеса за вклад в развитие культуры и достижение высоких результатов. Церемония сопровождалась ТВ-съёмкой, выступлениями артистов и выходом по красной дорожке.

«Для меня это честь — быть частью такого события. «Триумф года» — это про вдохновение, силу таланта и настоящий профессионализм. Я увидела здесь невероятную концентрацию людей, которые двигают индустрию вперёд», — поделилась Анастасия Казанцева.

Fashion & Fantasy: бал‑маскарад «Сон в летнюю ночь» прошёл волшебно!

