Геологические образцы из Афганистана, Казахстана, Китая и регионов России пополнили фонды Музея Мирового океана

16 экземпляров имеют привлекательную природную форму – друзы, звездные сростки, дендрит, крупные кристаллы, псевдоморфозы. Уникальной цветовой гаммой выделяются голубой селенит (Эльзас, Франция) и синий ирнимит, который еще называют синей яшмой.

Единственное в мире месторождение этого минерала находится в Хабаровском крае. Еще 10 образцов минералов и горных пород отшлифованы в форме шаров. Такая профессиональная обработка помогла передать красоту и текстуру родонита, чароита, голубого кальцита, яшмы пестроцветной, актинолита, аушкульской яшмы, агата, пирита, риолита и азурмалахита. Редкий лазурит, одиннадцатый по счету экземпляр, отполирован только с одной стороны, чтобы нагляднее показать его структуру. Кроме того, уникальны и размеры образцов – от 17 до 25 см. Поделочные камни добыты на месторождениях на территории России в Свердловской, Иркутской и Челябинской областях, в Крыму, Башкортостане и Алтайском крае, а также в Казахстане, Афганистане, Перу, Пакистане, Индии, Марокко, Мали, Китая и др.

«Удивительные формы агрегатов приковывают взгляды, и мы еще и еще раз убеждаемся в том, насколько совершенны творения природы. А обработанные экземпляры внешне напоминают далекие планеты, и это собрание получило подходящее имя - «Такие разные миры».

Полюбоваться ими можно будет в экспозициях нового музейного комплекса «Планета Океан», где образцы продемонстрируют красоту камня с разных точек зрения – научной и декоративной», - отметила старший научный сотрудник музея-заповедника «Музей Мирового океана» Людмила Гимбицкая.

Сегодня геологическая коллекция Музея Мирового океана насчитывает свыше 3500 предметов. Она состоит из экземпляров горных пород, отражающих геологические процессы дна Мирового океана, образцов полезных ископаемых, добываемых с океанского дна; песков, собранных на побережье разных стран, и др.

Гордость коллекции добыта еще в экспедициях на НИС «Витязь»: первые в нашей стране пробы глубоководной красной глины (2-й рейс, 1949 г.) и донного осадка Марианской впадины (25-й рейс, 1957 г.), поднятые с глубины 10920 метров. Внешне они не столь яркие, но их значение для науки трудно переоценить.

Фонды Музея Мирового океана постоянно пополняются и сегодня составляют более 115 тыс. единиц хранения.