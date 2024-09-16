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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Завершается реставрация павильона № 8 «Юные натуралисты» на ВДНХ

ДомойМоскваЗавершается реставрация павильона № 8 «Юные натуралисты» на ВДНХ

Завершается реставрация павильона № 8 «Юные натуралисты» на ВДНХ

editor
By editor
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юные натуралисты - вднх

На ВДНХ продолжаются реставрационные работы в павильоне № 8 «Юные натуралисты», объекте культурного наследия федерального значения, который в этом году отмечает 70-летний юбилей. Специалисты отреставрировали входную деревянную дверь и завершили остекление купола. Завершается восстановление лепных барельефов с изображениями пионеров. Скульпторы воссоздают их по сохранившимся архивным фотографиям.

«Павильон № 8 “Юные натуралисты” своим внешним обликом полностью оправдывает свое название. Обширное остекление и двойная аркада на тонких опорах, поддерживающих три парусных свода, делают его воздушным и подчеркивают атмосферу юности и легкости, которую старались передать архитекторы. Работы по его реставрации приближаются к завершению. Уже выполнен практически весь объем работ: деревянная входная дверь приведена в порядок и установлена на место, завершена реставрация купола, включая его остекление, залам вернули исторические цвета, восстановили декор, смонтировали воссозданные люстры. Сейчас специалисты завершают работы по лестницам, доделывают покрытие пола стилобата из терраццо. Также на исторические места возвращаются барельефы, воссозданные по сохранившимся архивным материалам», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Кропотливая работа по восстановлению объектов культурного наследия, расположенных на территории ВДНХ, продолжается, сообщил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров. На данный момент отреставрировано 80 процентов архитектурных памятников. В настоящее время ведутся работы по комплексной научной реставрации нескольких объектов культурного наследия, среди которых и павильон № 8 «Юные натуралисты». Это сооружение с высоким стеклянным куполом и изящной декоративной колоннадой, построенное в 1954 году.

«После обновления этот исторический объект станет еще одним экспонатом архитектурного музея под открытым небом на ВДНХ. Посетители Главной выставки страны смогут увидеть павильон № 8 “Юные натуралисты” практически таким же, каким он был задуман 70 лет назад группой молодых советских архитекторов», — добавил Сергей Шогуров.

Со временем барельефы, на которых изображены школьники во время отдыха, внеклассных и школьных занятий, были утрачены. Сегодня скульпторы создают их заново в соответствии с архивными фотографиями — на них можно увидеть сюжет композиции, габариты и пластику. В своей работе специалисты также ориентируются на сохранившиеся до настоящего времени барельефы фасадов и интерьеров павильона.

Изначально мастера изготовили металлические каркасы — скелет моделей барельефов. После чего приступили к следующему этапу — изготовлению глиняных моделей. Далее них специалисты снимают формы, необходимые для отливки гипсовых скульптурных композиций. В настоящее время все модельные работы в глине завершены. Для большей части барельефов уже сделаны формы и выполнены отливки в гипсе. Специалисты приступили к их монтажу.

Павильон № 8 «Юные натуралисты» был создан группой архитекторов: Н.П. Гришиным, Д.С. Витухиным, А.С. Гольдиным, Л.К. Игнатовой, В.Г. Макаревичем и А.Т. Полянским.

Изначально планировка павильона предусматривала устройство семи залов: вводного, зала организационной работы, растениеводства, животноводства, юных техников, лекционного и оранжереи. Будущие агрономы и животноводы здесь рассказывали сверстникам, как они выращивают телят и жеребят, дрессируют почтовых голубей и служебных собак, ухаживают за яблонями, работают в виноградниках. На участке рядом с павильоном юннаты работали в саду, в питомнике, ягоднике, выращивали лекарственные растения и цветы. Здесь же были мини-зоопарк и метеорологическая площадка.

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