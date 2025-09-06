В Москве начались съемки комедии «Холоп 3» — продолжения народной кинофраншизы, которая покорила сердца миллионов зрителей и стала рекордсменом отечественного кинопроката. Над производством картины работают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, MEM Cinema Production, телеканал «Россия», при участии кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и при поддержке Фонда кино.

Третья часть обещает стать самой масштабной и зрелищной: действие переносится в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров.

На этот раз вместо своевольных отпрысков в эксперимент попадает семейная пара в исполнении Кристины Асмус и Павла Прилучного. Артисты сыграют супругов на грани развода, чье перевоспитание инициируют их дети (Виталия Корниенко и Степан Шевяков). К уже полюбившимся зрителям героям во главе с Милошем Биковичем также присоединится Анна Чиповская. Режиссерское кресло снова займет Клим Шипенко.

Клим Шипенко, режиссер-постановщик: «Народная любовь вдохновила меня и команду на продолжение франшизы «Холоп», и теперь наша главная задача — снять новую часть лучше предыдущей. В новом фильме мы будем перевоспитывать семейную пару мажоров и, как полагается, отправим их в прошлое — во времена Петра Первого. На фоне исторических потрясений они должны вспомнить о самом важном — любви и семье. К актерскому составу добавились Анна Чиповская, Павел Прилучный, Кристина Асмус и Виталия Корниенко. Вместе мы отправляемся в еще одно увлекательное приключение, которое, надеюсь, зрители полюбят не меньше, а может, даже больше прежнего».

Павел Прилучный, исполнитель роли Бориса: «Когда ты присоединяешься к такому популярному проекту, всегда есть ответственность перед зрителями, которые всей душой полюбили эту историю и героев. Это как приходить в большую и дружную семью, где у каждого уже есть своя роль. Мне хочется сделать своего персонажа живым, настоящим, чтобы он органично влился в этот уже родной зрителю мир. Сценарий меня зацепил сразу же. Очень легкая, смешная и в то же время поучительная история. Родителям будет интересно посмотреть на себя со стороны и сделать свои выводы, но не без юмора».

Милош Бикович, исполнитель роли Гриши: «В новой части мы сохранили все привычные составляющие «Холопа» и надеемся снова удивить зрителей необычными поворотами сюжета. В третьем фильме мы говорим уже не столько про перевоспитание, сколько про личностный и духовный рост, который невозможен без здоровых отношений с другими людьми. Гриша осознает, что человек не может развиваться без семьи, и начнет поиски в этом направлении».