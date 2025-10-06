Оплата публикаций

Завершились съёмки пилота комедийного сериала «Старая закалка» с Владимиром Вдовиченковым и Нонной Гришаевой

«Старая закалка». Фото со съемочной площадки. © пресс-служба «ГПМ РТВ»

ТНТ и Lazy Dog Production совместно с М5 объявляют о завершении съёмок пилотного эпизода ситкома «Старая закалка» о бывших мошенниках, наказывающих преступников, до которых не добраться законными методами. В сериале снимаются Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева, Андрей Федорцов, Ефим Шифрин, Михаил Горевой, Катерина Ковальчук, Артур Бесчастный и др. Проект задуман как вертикальный сериал: каждая получасовая серия представляет собой самостоятельную историю, объединенную общими героями и настроением.

В центре сюжета — харизматичная компания бывших аферистов, которые, оказавшись на пенсии, неожиданно находят новое призвание: наказывать тех, кто наживается на доверчивости обычных людей. Каждый эпизод — это новый «разбор полётов»: хитроумные аферы от «Робин Гудов на пенсии», импровизация и азарт, где опыт прошлого превращается в оружие против современных мошенников. Лёгкий юмор, динамичные истории и обаяние героев создают авантюрную и по-домашнему тёплую атмосферу.

«Мы взяли классическую историю, когда плохие парни становятся хорошими парнями. Просто представили, что они далеко не молоды. Получилась команда престарелых Робин Гудов, которые встают на дорогу исправления. Это история об искуплении. Она учит храбрости, верности друзьям, изобретательности и защите слабых. Мы хотим показать, что в любом возрасте есть шанс исправиться, а чтобы быть супергероями, не обязательно носить плащи. Команда супергероев, у которых вместо суперспособностей есть корвалол и льготный проездной, уже звучит юмористически. Кроме основы — вертикального формата — в нашей истории есть романтические горизонтальные линии. Они помогают лучше узнать наших героев, показать их объем и связать историю воедино. Но нам важно, чтобы зритель в любой момент сезона смог подключиться к нашим героям и в каждой серии получил полноценный завершенный аттракцион, без условий и дополнительный вводных», – рассказали о новом проекте генеральный продюсер Александр Гресь, креативный продюсер Александр Ким и один из сценаристов проекта Сергей Дубинкин.

«Я играю бывшую воровку, независимую и самодостаточную женщину, давно отошедшую от дел и живущую обычной жизнью. Но, как оказалось, скучающую по адреналину… Это полная противоположность мне, поэтому мне интересно сыграть такого персонажа. В команде собрались потрясающие актёры! Это редкость и большое счастье. А если сюда добавить ещё мою любовь к Петербургу, то счастье получается, двойное», – говорит актриса Нонна Гришаева.

«Я играю человека с криминальным прошлым, который решил жить честно. В силу обстоятельств он вынужден вернуться к старому, но только для того, чтобы справедливость восторжествовала. Жулики были наказаны и наш герой воссоединился с семьёй», – поделился актер Владимир Вдовиченков.

