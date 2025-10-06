РНО принял участие в фестивале Nanjing Forest Music Festiva

Российский национальный оркестр выступил в китайском Нанкине на фестивале Nanjing Forest Music Festival.

Программа, которую РНО под управлением Федора Безносикова представил 5 октября на этом крупном международном форуме, включала в себя сочинения русских и западноевропейских композиторов — в исполнении одного из лучших симфонических коллективов мира прозвучали произведения Чайковского, Моцарта, Штрауса, Глинки, Сибелиуса и Прокофьева.

Выступление Российского национального оркестра в Нанкине состоялось в рамках перекрестных годов культуры России и Китая и стало логическим продолжением серии совместных концертов РНО и Симфонического оркестра г. Уси (Китай), проходивших этой осенью на лучших сценических площадках Москвы и Санкт-Петербурга.