Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSРНО принял участие в фестивале Nanjing Forest Music Festiva

РНО принял участие в фестивале Nanjing Forest Music Festiva

T1
By T1
73
Российский национальный оркестр выступил в китайском Нанкине на фестивале Nanjing Forest Music Festival
Фото © пресс-служба РНО

Российский национальный оркестр выступил в китайском Нанкине на фестивале Nanjing Forest Music Festival.

Программа, которую РНО под управлением Федора Безносикова представил 5 октября на этом крупном международном форуме, включала в себя сочинения русских и западноевропейских композиторов — в исполнении одного из лучших симфонических коллективов мира прозвучали произведения Чайковского, Моцарта, Штрауса, Глинки, Сибелиуса и Прокофьева.

Выступление Российского национального оркестра в Нанкине состоялось в рамках перекрестных годов культуры России и Китая и стало логическим продолжением серии совместных концертов РНО и Симфонического оркестра г. Уси (Китай), проходивших этой осенью на лучших сценических площадках Москвы и Санкт-Петербурга.

Предыдущая статья
Завершились съёмки пилота комедийного сериала «Старая закалка» с Владимиром Вдовиченковым и Нонной Гришаевой
Следующая статья
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru