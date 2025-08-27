«Они потрясли мир. Брижит Бардо. Разрушающая красота»

Брижит Бардо называют одним из главных секс-символов двадцатого века. Она стала первой актрисой, которая не побоялась открыто демонстрировать свое тело в кадре. Красотой француженки восхищался весь мир, мужчины сходили с ума от роскошных форм кинодивы, а женщины пытались повторить её знаменитую бабетту. При этом сама Брижит никогда не считала себя красавицей. По подсчетам биографов, в её постели побывало не меньше сотни знаменитых актеров, миллионеров и политиков. Но испытывала ли артистка к кому-нибудь из них настоящие чувства или каждый раз лишь играла роль?

Со стороны жизнь Бардо казалась похожей на сказку. Влиятельные поклонники, высокие гонорары, отдых на элитных курортах, дорогие подарки. Но никто не догадывался, что на самом деле актриса была глубоко несчастна. И каким бременем для нее стала слава.

Брижит родилась в Париже в 1934 году. Девочка воспитывалась в строгости. Дождаться похвалы и добрых слов от родителей было практически невозможно. Мать прямо говорила дочери, что малышка нескладная и некрасивая. Бардо страдала не только дома, но и в школе. Из-за постоянных насмешек одноклассников она не могла сосредоточиться на учебе. Постоянно получала двойки. Единственным местом, где она забывала о всех проблемах, стала танцевальная студия Бориса Князева. Будущая звезда мечтала стать балериной. Однажды ей предложили сняться для журнала мод. Мать пришла в ужас, поскольку считала профессию модели верхом разврата. Но дала согласие при условии, что вместо имени под фото будут стоять только инициалы. Снимки попались на глаза режиссеру Марку Аллегре, а его ассистент Роже Вадим влюбился в незнакомку с первого взгляда. Он пригласил её в новый фильм. Съемки, правда, в итоге отменились, но между молодыми людьми начался страстный роман. Они встречались втайне от всех. Когда об этой связи узнали родители девушки, они пришли в ярость. Позже Брижит узнаёт, что беременна, тайком уезжает в другую страну на свой первый аборт. И далеко не последний. Женщина еще несколько раз прерывала беременности, пока все-таки не родила своего единственного сына. Правда, материнский инстинкт у актрисы так и не проснулся. Она отдала ребенка на воспитание бывшему мужу и навещала мальчика несколько раз в год. Много лет спустя она поймет, какие страшные ошибки совершила.

Кинодива встречалась с разными мужчинами и не хотела строить серьёзных отношений, пока не познакомилась с немецким плейбоем и миллионером Гюнтером Заксом. Через полтора месяца пара поженилась. Только после возвращения из свадебного путешествия отношения вдруг испортились. Страсть прошла, и оказалось, что у супругов совершенно разные взгляды на жизнь. Он хотел нескончаемых вечеринок, а она мечтала об уединении. К тому же до Бардо дошли слухи, что Гюнтер женился на ней на спор. Закс заключил с приятелем пари, что сможет покорить секс-символ Франции, и выиграл. Это разбило Брижит сердце.

Она заявила, что устала от людей и переключилась на заботу о животных. Чтобы спасти и защитить братьев меньших, она готова идти на радикальные меры. Недавно, например, заявила, что хочет, вслед за Жераром Депардье, попросить российское гражданство. Таким образом она пыталась выразить протест из-за усыпления двух слоних в цирке Лиона. Зато с людьми Брижит не очень ладит. И это касается в том числе членов семьи. Она давно не общается с единственным сыном и лишь пару раз видела внучек.