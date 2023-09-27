Чаще всего в кино водители такси — персонажи эпизода. Например, когда главный герой запрыгивает в машину с шашечками и мчится в аэропорт, чтобы удержать улетающую возлюбленную. А в этой подборке мы собрали 8 классных фильмов разных лет, где в центре внимания — тот самый молчаливый (или, наоборот, очень разговорчивый) таксист.

Подборку возглавляет триллер российского режиссера Кирилла Кеминца фильм «Кентавр», вышедший в прокат в июле 2023 года. Роль подозрительного таксиста Саши исполнил популярный 30-летний актер Юра Борисов, ставший звездой после фильмов «Бык» и «Калашников».

Роль ночной пассажирки Лизы досталась молодой актрисе Анастасии Талызиной. Анастасия — представительница известной актерской династии Талызиных во главе с легендарной Валентиной Талызиной. Восходящая звезда обрела популярность, исполнив роль дерзкой Ленки Сысоевой в комедийном сериале «Патриот».

Основной локацией полуторачасового триллера стал автомобиль главного героя. Поначалу Саша, предпочитающий работать по ночам, и эскортница Лиза, ставшая в эту ночь его пассажиркой, ведут будничное общение. Однако вскоре Лиза понимает, что по пути следования маршрута ночного таксиста тянется кровавый след маньяка, на счету которого уже не одна зверски убитая девушка. По мере завязки сюжета напряжение нарастает, и вскоре становится понятно, что эта поездка может стать последней как для Лизы, так и для Саши.

Предлагаем вашему вниманию киноальманах независимого режиссера Джима Джармуша «Ночь на Земле» 1991 года. Фильм состоит из пяти эпизодов, рассказывающих о ночных поездках в такси в разных точках мира. Стремительную жизнь современных мегаполисов невозможно представить без снующих во всех направлениях автомобилей с фирменными шашечками. Особенно привлекателен автомобиль такси ночью, когда огни большого города влекут в свои сети любителей всевозможных приключений.

Итак, в картине представлено 5 историй в 5 разных городах мира: Лос-Анджелес, Рим, Париж, Хельсинки и Нью-Йорк. Описываемые события происходят в одно и тот же время, но, когда Лос-Анджелес только погружается в темноту, в Хельсинки уже наступает раннее утро. Типичные жители разных городов усаживаются в такси и отправляются по своим делам, доверяя водителю семейные тайны, сетуя на сложности в карьере, и делясь печальными историями о любви и смерти. Все они такие разные: странные, смешные и порой очень трогательные, но в целом — самые обычные люди, какими их видит Джим Джармуш.

Продолжает нашу подборку уморительная российская комедия «Четыре таксиста и собака». Этот добрый и позитивный фильм порадует не только любителей собак, но и ценителей искрометного таланта актера Виктора Бычкова, исполнившего в картине одну из главных ролей.

Эта история начинается унылым дождливым вечером, когда попавший под выбраковку щенок таксы из элитного помета должен был совершить свой первый и последний в жизни путь к ветеринару – на эвтаназию. Однако во время поездки малышу удается выбраться из тесной корзинки и остаться незамеченным в салоне такси. Изначально принятый за крысу крошечный щенок приковывает внимание всего таксопарка, обретя надежное пристанище в будке местной овчарки. Шкодливый малыш, получивший говорящее имя Фигаро, буквально переворачивает жизнь образцового таксопарка с ног на голову. Единственным непререкаемым авторитетом для Фигаро является лишь его спасительница Таня. Но на время ее отъезда невольными участниками приключений коротколапого непоседы приходится стать трем верным друзьям-таксистам.

Таксист

Сюжет фильма «Таксист» 2017 года основан на реальных событиях, случившихся в мае 1980 года в Южной Корее. Главную роль в картине исполнил актер Сон Кан Хо, получивший популярность после участия в нашумевшем фильме «Паразиты», взявшим сразу четыре «Оскара».

Героем картины становится простой сеулец Ким Ман-сопе, который зарабатывает на жизнь тяжелым трудом таксиста-частника. И вот однажды мужчине выпадает шанс заполучить очень выгодный заказ, который может помочь ему закрыть дыры в бюджете. Пассажиром Кима становится немецкий репортер Юрген Хинцпетер, освещающий трагические события, происходящие в городе Кванджу, где революционно настроенные студенты вышли на митинги против правящего тоталитарного режима. Так аполитичный Ким Ман-сопе попадает в самое пекло противостояния протестующих людей с вооруженными полицейскими. Обычному шоферу предстоит стать свидетелем чудовищных событий, в которых погибли сотни мирных граждан, и теперь правду об этом беззаконии необходимо донести до всего цивилизованного мира.

Такси

Конечно, в этой подборке невозможно обойти вниманием культовый французский комедийный боевик Люка Бессона «Такси» с обаятельным Сами Насери в роли отчаянного лихача Даниэля Моралеса. Этот фильм положил начало франшизе, получившей огромную популярность во всем мире.

Почти каждый в Марселе знает стремительного таксиста Даниэля, однако далеко не все готовы стать его пассажиром, ведь парень просто грезит гонками, мечтая стать участником «Формулы-1». Моралес на бешеной скорости летает по городским улочкам на своем Peugeot 406, выделывая при этом умопомрачительные трюки. Естественно, подобный стиль вождения привлекает внимание полиции. Чтобы сохранить права, Даниэлю придётся оказать стражам порядка помощь в задержании опасных преступников, которые тоже любят скорость.

Горожане

Перевести дух после безумных гонок французского таксиста поможет старый добрый фильм «Горожане» 1975 года. Главную роль в картине исполнил народный артист СССР Николай Крючков. Всесоюзная слава пришла к актеру после выхода на большой экран фильма «Трактористы» 1939 года.

В картине «Горожане» Крючков исполнил роль бывшего фронтовика, таксиста по прозвищу Батя. Этот добрый и порядочный человек полон безмерной любви к окружающим. Каждый день, отправляясь в очередной рейс, шофер встречает множество людей со своими характерами и проблемами. И к каждому из них необходимо подобрать свой ключик, ведь эти встречи сулят порой не только приятные и радостные знакомства. Порой в дороге случаются непростые ситуации, в которых пожилому таксисту приходится действовать решительно и отважно, как бывало на фронте.

Где-то во времени

Следующая остановка — американский фантастический детектив «Где-то во времени» 2018 года. Таксист Харрис едет через калифорнийскую пустыню по самой обычной грунтовой дороге. Вскоре ему поступает очередной заказ — пассажиркой становится молодая симпатичная девушка, следующая на угол Элм и Ривер стрит. Чтобы скоротать время в пути, водитель решает развлечь девушку легким разговором. Не получив ответа от спутницы, Харрис оборачивается и видит, что девушка исчезла из движущейся машины.

Водитель забывает о таинственной девушке, однако очень скоро попадает в тот момент, где пропавшая клиентка уже садилась в авто. История повторяется раз за разом, и совместные поездки заканчиваются всегда одинаково. Но когда Харрису удается вспомнить свою ночную пассажирку, наконец появляется шанс выбраться из временной петли…

Ночной тариф

Завершает подборку захватывающий французский триллер «Ночной тариф» 2015 года. Действие фильма разворачивается на мрачных улочках ночного Парижа, с которого сорван флер самого романтического места в мире.

Теперь он становится полигоном возмездия для двух незадачливых студентов, решивших бесплатно прокатиться в одном из местных такси после ночных посиделок в баре. От этого необдуманного поступка друзей не уберегла и табличка в салоне: «У неоплаченного долга нет срока давности». Разъяренный таксист с упорством маньяка начинает преследовать парней по всему городу, жестоко расправляясь на своем пути с теми, кто, на его взгляд, ведет себя неподобающе.

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