«Жизнь – не поле» – новая выставка современного искусства в РГБМ

В Малом зале Российской государственной библиотеки для молодёжи состоится открытие выставки, в которой опыт соучастия и слуха, переживания и рефлексия переведены на условный язык графики, – «Жизнь – не поле».

Авторы проекта – студентки МГХПА им С.Г. Строганова Катя Ю. и Юля В. представляют зрителю свои размышления о неизвестности пути, тревожности, об остановках и неминуемом движении, о суете и балансе, о контрастных друг другу состояниях жизни.

Основой выставки является картина «Ю», объединяющая в названии инициалы художниц. Эта работа нарисована в лесу – мольберт стоял среди деревьев, а мелки пастели авторы раскладывали на пеньках и на траве. Остальное пространство экспозиции заполняют многочисленные рисунки замерших, неживых птиц.

«Рисование птиц, безостановочное коллекционирование их, почти превращённых в знаки, – это погружение в состояние проживания мыслей и эмоций, – рассказывает куратор проекта Мария Титова. – В одном пространстве встречаются картина «Ю» и бесконечные изображения неживых птиц – это пересечение состояний: напряжённой, пульсирующей, динамичной, тревожной, яркой, агрессивной жизни и безмолвной смерти-остановки. Удивительно, что оба графических размышления художницы ведут из состояния покоя, ненасилия, внимания к процессу и материалу. И цветная пастель, в которой движение и звук, и замершие чёрно-белые птицы созданы из точки заземления, близкого к медитации.

На открытии проекта будет представлен музыкальный перформанс Никиты Кумикиро – музыканта, работающего в стиле эмбиент, художника-коллажиста и фотографа. Синэргия двух видов искусства – музыки и живописи – нацелена на иммерсивность эффекта.

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