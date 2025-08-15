Зрители назвали любимые фильмы с актёрами театра «Современник»

В 2026 году легендарному театру «Современник» исполняется 70 лет. В преддверии большого события в рамках фестиваля «Театральный бульвар» со 2 августа во дворе Московского театра «Современник» работает новая локация — «Зелёный дворик у «Современника».

В «Зелёном дворике» театра запланированы показы фильмов Киноконцерна «Мосфильм» с участием знаменитых актёров и режиссёров, служивших в легендарном театре. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» предложил зрителям выбрать, какие из кинокартин, представленных в программе, нравятся им больше всего. В результате получился топ-10 фильмов с участием актёров «Современника»:

«По семейным обстоятельствам» — 34%;

«Берегись автомобиля» — 32%;

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» — 23%;

«Гараж» — 20%;

«Свой среди чужих, чужой среди своих» — 18%;

«Тот самый Мюнхгаузен» — 17%;

«Осенний марафон» — 15%;

«О бедном гусаре замолвите слово» — 12%;

«Зимний вечер в Гаграх» — 11%;

«Бег» — 10%.

На первое место респонденты поставили комедию Алексея Коренева «По семейным обстоятельствам», в которой роль художника, нового мужа главной героини, Галины Аркадьевны, исполнил Евгений Евстигнеев. Одной из самых известных сцен фильма стал эпизод общения героя Евстигнеева с логопедом, которого играл Ролан Быков. Евгения Александровича так веселило исполнение этой роли Быковым, что он не мог сдержать смех в кадре. В итоге один из таких дублей и вошёл в картину. Также в фильме сыграла ведущая актриса театра «Современник» Нина Дорошина, которой достался небольшой эпизод: актриса на пенсии, которая пытается найти мужа с помощью объявления о размене квартиры.

На втором месте фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», в котором одну из главных ролей — Максима Подберёзовикова — исполнил художественный руководитель «Современника» Олег Ефремов. По воспоминаниям Рязанова, Олег Николаевич очень хотел играть Деточкина, но после проб стало понятно, что через мягкость и наивность всё равно проявлялся волевой характер худрука театра. Тогда режиссёр предложил Ефремову без проб роль следователя. Также в фильме приняли участие Евгений Евстигнеев, Галина Волчек, Любовь Добржанская.

На третьем месте дипломная работа Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», в которой роль заведующего пионерлагерем товарища Дынина исполнил Евгений Евстигнеев. Режиссёр вспоминал, что ходил не только на спектакли «Современника», но и на репетиции театра, был в восторге от игры Евстигнеева и только его видел в этой роли. Кандидатуру удалось утвердить, несмотря на сопротивление худсовета.

Четвёртое место у ещё одного фильма Эльдара Рязанова — «Гараж», в котором режиссёр собрал лучших актёров московских театров, в том числе и театра «Современник». В картине приняли участие Валентин Гафт, Андрей Мягков, Пётр Щербаков, Анастасия Вознесенская, Георгий Бурков. По замыслу картины было необходимо, чтобы все действующие лица присутствовали на площадке. Поэтому Эльдар Рязанов лично ходил к художественным руководителям театров с просьбой освободить актёров от дневных репетиций на полтора месяца, беря на себя обязательство завершить съёмки в рекордные сроки. В результате на этот процесс ушло 24 съёмочных дня.

Замыкает топ-5 истерн Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Главную роль в фильме сыграл Юрий Богатырёв, который на момент съёмок служил в «Современнике». Специально для фильма актёр похудел и научился верховой езде. Также в фильме снялись Александр Калягин, Николай Пастухов, Константин Райкин.

На шестом месте картина Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». И хотя в основной состав фильма вошли актёры Ленкома, на роль бургомистра режиссёр пригласил Игоря Квашу, актёра «Современника», который отдал театру практически всю творческую жизнь.

Седьмое место у фильма Георгия Данелии «Осенний марафон», в котором снялась Марина Нееёлова, а также Галина Волчек, которая на тот момент уже была главным режиссёром театра «Современник». Хотя Волчек очень не понравилось, как её снял оператор, эта роль стала одной из самых популярных в её кинокарьере.

Восьмое место у картины Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово», в которую он вновь пригласил Георгия Буркова, Валентина Гафта, а на главную роль взял Станислава Садальского.

И замыкают топ-10 фильмы «Зимний вечер в Гаграх» Карена Шахназарова и «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова, в которых также снялся Евгений Евстигнеев.