Звёзды Голливуда на постере фантастического триллера «Хищник: Миссия «Осирис»

Компания «Ракета Релизинг» представляет официальный постер фантастического триллера «Хищник: Миссия «Осирис». Остросюжетная история о выживании, захватывающих испытаниях и столкновении с неизвестным в космосе. Постер фильма подаёт первую визуальную подсказку к тому, что ожидает зрителя: силуэты героев с устрашающими инопланетными существами на фоне, тревожный свет, размытые контуры — всё это создаёт ощущение неизвестного, к которому невозможно быть готовым.

Картина рассказывает о группе американских спецназовцев, таинственно исчезнувших во время ночной операции в пустыне. Очнувшись, они обнаруживают себя на борту гигантского инопланетного корабля, полного коридоров, ловушек и чуждых технологий. Привычные законы боя и стратегии выживания здесь не работают — вместо них героев ждёт противостояние с жестокой, агрессивной расой, охотящейся по своим правилам.

Их единственным шансом на спасение становится загадочная женщина по имени Анья, уже много лет находящаяся на этом корабле — персонаж с непростой судьбой и знаниями, которые могут изменить ход всей миссии.

Главную роль исполняет Линда Хэмилтон, легендарная Сара Коннор из «Терминатора». Её возвращение в жанр научной фантастики стало одним из ключевых событий проекта. По словам актрисы, роль Аньи стала для неё новым вызовом, и она согласилась сниматься без колебаний.

На экране Хэмилтон партнёрствует с Максом Мартини — актёром, известным по фильмам «Спасти рядового Райана», «Тихоокеанский рубеж» и «13 часов: Тайные солдаты Бенгази». Также в фильме задействована Брианна Хилдебранд, знакомая зрителям по роли в супергеройской франшизе «Дэдпул».

Несмотря на узнаваемые жанровые элементы, «Хищник: Миссия Осирис» не уводит в ностальгию. Фильм отсылает к классике вроде «Чужого», «Хищника» и «Сквозь горизонт», но предлагает собственную динамику и свежий взгляд на тему выживания в космосе.