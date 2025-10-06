Стартовали съемки многосерийной мелодрамы «Телохранитель»

В Минске начались съемки остросюжетной мелодрамы «Телохранитель» режиссера Ромы Ярославцева. Главные роли исполняют Илья Малаков, Алина Воскресенская, Дмитрий Пчела, Анастасия Куимова, Евгений Зайфрид и другие. Проект разработан специально для медиаплатформы «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Андрей (Илья Малаков) – кадровый офицер, комисованный по ранению, возвращается домой к жене Ксюше (Анастасия Куимова). Он планирует осуществить их с любимой давнюю мечту – вместе открыть маленький зоомагазин и приют для животных. Однако пожар на складе уничтожает все товары, приобретенные для будущего магазина, оставив семью без средств. Андрей снова вынужден оказаться «на боевом посту»: успешный бизнесмен Олег (Дмитрий Пчела) нанимает его на работу телохранителем для своей жены – бывшей топ-модели Марии (Алина Воскресенская). Андрей и Ксюша переезжают в роскошный особняк Олега, не догадываясь, что это место изменит их жизнь навсегда…

«Это большая радость – вновь работать с актерами, которых я давно знаю и высоко ценю. Например, с Ильей Малаковым мы последний раз работали вместе в 2016 году. Очень рад знакомству с оператором Петей Дьяковым, он настоящий профессионал и художник. В целом, на проекте собралась достойная команда, где каждый член группы отдается процессу и делает все для общего результата. Я вижу нашего «Телохранителя» как многослойную драму, где внешний глянец роскоши сталкивается с внутренним адом контроля, предательства и борьбы за выживание. Этот проект – про людей, которые не идеальные, но живые. Про ситуации, где нет единственного правильного решения. Про чувства, которые невозможно красиво упаковать. Про моменты, в которых человек ломается и собирается заново. Именно это делает историю актуальной, живой и способной удержать внимание не за счет триггеров, а за счет настоящей внутренней драматургии. Мы не шокируем, мы втягиваем. Мы не давим, а даем ощущение. Наша задача – поставить зрителя в позицию наблюдателя, которому предстоит делать выводы самому. Здесь нет абсолютных героев и злодеев. И если все будет сделано точно, «Телохранитель» может стать сильной драмой, которая останется со зрителем после финальных титров. Не потому что громко, а потому что по-настоящему», – говорит режиссер Рома Ярославцев.

«Мой герой Андрей – профессиональный военный в отставке. С одной стороны – солдат с холодной головой, умеющий быстро реагировать и принимать решения. С другой – живой, в чем-то даже трепетный человек, который хочет простой семейной жизни. Андрею все равно в какой одежде ходить, где спать, главное, чтобы его близким было хорошо. Мой герой – защитник по своей энергии и природе. На мой взгляд, наш «Телохранитель» – психологическая драма в чистом виде, мы затрагиваем очень тонкие и глубокие темы. Надеюсь, получится рассказать нашу историю ярко, а главное проникновенно», – делится Илья Малаков, исполнитель роли Андрея.