Звёзды «Пряток» вышли из укрытия перед премьерой

Анна Седокова, Алёна Швиденкова, Анастасия Крайнова, Магомед Исмаилов, Магомед Муртазаалиев. Фото © пресс-служба СТС
Вместе с ведущим Дмитрием Журавлёвым и создателями проекта первый выпуск смотрели звёздные участники: Анна Седокова, Катя Адушкина, Алёна Швиденкова, Анастасия Крайнова, Магомед Исмаилов, Магомед Муртазаалиев, Алексей Кривеня и другие.

«Трепетное чувство, ведь впервые не видел ни одного кадра, не знал, что в итоге получается, — рассказывает Дмитрий Журавлёв. — Здесь я был и жёстким, и взбалмошным, и бегающим, и кричащим, и крушащим. Переживаю, как меня воспримут зрители, поймут ли, почему я именно такой. Но, конечно же, атмосфера праздника чувствуется. Мне кажется, вышел интересный, необычный и богатый на международные локации сезон».

«Это был удивительный, захватывающий и ни на что не похожий опыт, — признаётся Анна Седокова. — Изначально меня успокаивали, говорили, что всего лишь придётся какое-то время просидеть на одном месте и не шевелиться. Но на деле всё время страшно, каждый раз слышишь шорохи и переживаешь, идёт ли Дима, найдёт ли». «Классная возможность почувствовать вновь детский азарт, восторг, интерес, когда играешь в те самые прятки, но уже ставки повышаются, локации невероятные, а рядом популярные люди», — дополнила Катя Адушкина.

