ЕКАТЕРИНБУРГ: Фестиваль самовыражения и повсеместных улыбок или, как прошел «ГикКон»

27 августа в Екатеринбурге прошел третий по счету «ГикКон» – фестиваль гик-культуры и современных развлечений, созданный командой Ural Music Night. В этот раз его посетили 25 000 зрителей.

Традиционное для фестиваля косплей-шоу закончилось победой Дарьи Крапивиной (Джейн), представившей зрителям и жюри образ Беллатрисы Лестрейндж («Гарри Поттер»). Она получила денежный приз, бьюти-бокс от магазина «Золотое Яблоко» и сертификат от 23.05 ATELIER на пошив костюма, который мы, возможно, увидим на следующем «ГикКоне».

«В косплей-сообществе очень поддерживающая аудитория. Несмотря на то, что конкуренция всё же есть, ты всё равно болеешь за своих товарищей. Это важно: все делают костюмы, выступают, любят своё дело. Не могу поверить в свою победу. Благодарна жюри за то, что отметили меня, поскольку было много достойных участников» – комментирует свою победу Дарья Крапивина.

Второе и третье места заняли Archangel и «Уральская инквизиция», также получившие бьюти-боксы и денежные призы.

В питчинге комиксов победу одержала Дарья Кривоногова, автор комикса «Энтропия. Том 1 Динамическая метаморфоза»:

«Мой комикс рассказывает про жителей острова. Никто из героев не знает, что происходит за его границами. И в какой-то момент на этом острове становится возможной любая фантазия, человек может воплощать свои мысли в мир. Отсутствие тормоза в идеях порождает конфликты и проблемы».

Экспертное жюри из членов редакции крупнейшего в России издательства оригинальных комиксов BUBBLE дало Дарье полезнейшую обратную связь. От фестиваля «ГикКон» она получила денежный приз на реализацию проекта и подарки от партнеров.

Жюри питчинга видеоигр признало лучшим проект Екатерины Уваровой Jump Theory:

«Мой проект – 3D-приключение аутичного мальчика, который часто чувствует себя маленьким кроликом. Проект в разработке 2 года, ещё со студенчества». Екатерина также получила ценные советы, подарки от партнеров фестиваля и деньги, которые планирует вложить в продвижение проекта.

Старт продаж комикса «Брат. 25 лет» произошел на фестивале. Лиза и Оля прилетели на «ГикКон» из Москвы и стали первыми покупательницами сборника. Взяли его, потому что любят и ценят работы издательства BUBBLE. Надежда купила комикс в подарок для брата, который обожает всем известные фильмы.

Другая покупательница взяла его, чтобы познакомиться с миром «Брата», в дальнейших планах перейти и на фильмы, а её подруга купила комикс, потому что она училась в той же школе, что и Алексей Балабанов – режиссёр. Все они смогли поговорить о сборнике с Романом Котковым, Алексеем Замским и Евгением Борняковым, работавшими над его выпуском, получить автографы и сделать общие фотографии.

Гостями фестиваля также стали Александр Кузьменко, экс-главред культового журнала о видеоиграх «Игромания», сценаристы и художники BUBBLE Александра Бизяева, Анастасия PHOBS Ким и Алексей Горбут, актеры Александр Сетейкин и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»). Последний предстал перед зрителями в новом амплуа – как фронтмен поп-рок группы ANZHELA VOPIT.

Фото – Оргкомитет фестиваля «ГикКон»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.