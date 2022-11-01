100 лет Персимфанса: к юбилею симфонического оркестра без дирижёра

Персимфанс – симфонический оркестр, исполняющий музыку без дирижера. Он был создан в Москве и просуществовал с 1922 по 1932 г. В послереволюционное десятилетие Персимфанс стал не только подлинным и редким воплощением идеи «коллективного труда», но и образцовым симфоническим коллективом, удивлявшем даже самых именитых дирижеров. Инициатором оркестра выступил легендарный музыкант, один из корифеев русской скрипичной школы Лев Цейтлин, собравший лучших исполнителей из профессуры консерватории, их учеников и солистов оркестра Большого театра. В брошюре манифеста А. Цуккера «Оркестр без дирижера» (1922) отмечается, что в таком проекте «артисты слушают друг друга и главные голоса и привыкают соразмерять силу звучности своих инструментов с силой звучности инструментов, исполняющих в тот или иной момент главные партии». Идеи творческого равноправия и коллективной ответственности не только создали модель для подражания во многих городах СССР, в Германии, США и других регионах, но предвосхитили горизонтальный и сетевой метод коммуникации, актуальный для сегодняшнего времени, а интервенции симфонической музыки в пространство рабочей аудитории стали основой для современных партиципаторных практик и новых креативных подходов к привлечению неакадемической аудитории к симфоническому искусству.

В 2009 г. Персимфанс был возрожден пианистом и композитором Петром Айду не просто как симфонический коллектив, но в качестве арт-группы, занимающейся научными исследованиями, созданием выставочных и образовательных проектов, развитием международной коммуникации между музыкантами и т.д. У него нет постоянного состава, и он исполняет музыку преимущественно для конкретных проектов. К столетию оркестра в феврале 2022 г. Петр сформулировал основные принципы современного Персимфанса, среди которых отметил важность живого общения между музыкантами, отсутствие строго закрепленного за каждым музыкантом места, связь музыки с окружающим миром, необходимость изучения вкусов публики для налаживания контакта с ней, создание коллабораций с музыкантами всего мира, игру в непрофильных пространствах, расширение инструментария.

В издательстве «Бослен» вышла книга об оркестре «100 лет Персимфанса». Книга делится на три части. В первой описываются история создания оркестра, предпосылки его возникновения, особенности оркестра без дирижера, место проекта в авангарде начала XX и постмодернистской культуре начала XXI в.; рассказывается о формировании современной симфонической культуры.

Вторая часть, «Сон Персимфанса», – рисунки художника и музыканта Ярослава Шварцштейна. Они хорошо передают дух новизны проекта как в 20-е гг. XX в., так и в наше время. Комментарии Петра Айду к ним раскрывают историю эволюции Персимфанса.

Третья часть полностью посвящена сегодняшнему оркестру. Здесь – воспоминания, истории из личной жизни музыкантов проекта и ироничные зарисовки их творческой деятельности.

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