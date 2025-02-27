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ДомойМир книг«Плюшевые мишки не умирают» — популярный корейский  supernatural-триллер выходит в России

«Плюшевые мишки не умирают» — популярный корейский  supernatural-триллер выходит в России

editor
By editor
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плюшевые мишки не умирают

Привет, человек! Думаешь, игрушечные мишки — это мило и безопасно? Ха! Значит, мы еще не знакомы. Меня зовут…, впрочем, какое тебе дело до моего имени? Главное — я говорю, думаю и знаю слишком многое.  Ах да, еще у меня есть топор..

В издательстве Inspiria выходит один из самых громких корейских триллеров последних лет — «Плюшевые мишки не умирают»  Чо Йеын. Это история о мести, мрачных секретах прошлого и весьма… специфическом напарнике, который должен помочь главной героини раскрыть тайну всей ее жизни.

Три года назад мать Хваён погибла во время массового отравления. Но, конечно же, это чистая случайность. Верно? Девушка не верит в официальную версию и намерена докопаться до правды. Ради выживания она готова на все: выйти на улицы, втереться в доверие к криминалу и даже сдружиться с существом, которого нет в природе.

Игрушечный мишка, которого давно забросили в пыльное прошлое, внезапно оказывается очень даже живым. И, что важнее, он вооружен топором, мыслит здраво (ну, как сказать), а главное — явно что-то скрывает. Возможно, именно он знает, что произошло с матерью Хваён. Но сейчас он намерен защитить девочку.

Чо Йеын точно знает, как заставить читателей затаить дыхание. Кажется, любая ее книга обречена на успех. Гран-при крупнейшей книжной сети «Кёбо Мунго»? Уже есть в коллекции. Пять недель в топ-100 YES24? Легко. И вот теперь — вы можете сами познакомиться с этой историей.

352 страницы напряжения, нуарной атмосферы и причудливых моментов с плюшевым медведем. А ваша жизнь в надежных лапах.

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