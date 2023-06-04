+100500 АЗИАТСКИХ БЛОКБАСТЕРОВ НА «ЧЕ!» 

Кинохиты Индии, Китая, Таиланда и Южной Кореи по пятницам!

На телеканале «ЧЕ!» стартовал показ лучших азиатских экшн-фильмов. Канал закрепил за киноновинками вечерний слот — теперь каждую пятницу в 22:00 зрители могут смотреть самые зрелищные и коммерчески успешные хиты Индии, Китая, Таиланда и Южной Кореи эксклюзивно на «ЧЕ!».

«В рамках развития контентной политики канал осваивает новые рынки. На сегодня мы собрали линейку кино, которую назвали «Азиатский блокбастер». В нее вошли фильмы из Китая, Индии, Таиланда и Южной Кореи. Это абсолютная квинтэссенция зрелищности и экшена. Также мы закупили у этих стран историческое кино с эпичными батальными сценами и с захватывающими спецэффектами: южнокорейский «Мастер меча» или индийский «Бахубали». Уверены, что наш зритель оценит!» — говорит Елена Карпенко, директор телеканала «ЧЕ!».

Аудиторию канала ждет марафон азиатских хитов. Например, «ЧЕ!» покажет индийский фильм, обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса», — «RRR: Рядом ревет революция». А также в эфир выйдет суперпопулярная серия фильмов про мастера кунг-фу Ип Мана. Эта киноистория основана на реальной жизни признанного учителя боевых искусств. Его воспитанником был Брюс Ли. Фильмы о герое полюбили не только за зрелищные бои, но и за глубокую философию восточных единоборств.

Свой летний киносезон телеканал открыла абсолютной премьерой в России, индийский экшн — «Робот 2.0». В центре сюжета — мировая угроза. Злодей покусился на самое святое, что есть у человечества, — мобильные телефоны. Чтобы отразить угрозу и спасти людей от полного порабощения роботами нужен герой, как ни странно, — другой робот! История полна индийской любовной драмы с танцами, песнями, коварством, предательством и благородным самопожертвованием. Чего там точно нет — так это законов физики!

Кроме того, специально к старту «Азиатского блокбастера» «ЧЕ!» запустил танцевальный челлендж. Повторяй движения, снимай видео, ставь хэштег #танцысЧЕ и получи шанс выиграть беспроводные наушники. Больше видео — больше шансов.

Смотри блокбастеры на «ЧЕ!» со 2 июня по пятницам в 22:00.

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