Экспедиция Н.Н. Миклухо-Маклая в Папуа – Новую Гвинею

Отечественные ученые имеют давние традиции исследования Южно-Тихоокеанского региона и Папуа – Новой Гвинеи. Которые в XX в. поддержал Фонд им. Миклухо-Маклая.

В связи с удаленностью данного региона, присутствие российских исследователей в Папуа – Новой Гвинее в наши дни очень ограничено. Дистанционное изучение современных политических и социокультурных процессов в крупнейшей стране региона представляется достаточно сложным.

В последние несколько лет изменения экономических, социокультурных и внешнеполитических процессов в Папуа – Новой Гвинее происходят достаточно быстро, для подтверждения чего потребовался сбор фактического материала. Собранная в ходе полевых исследований и деловых встреч информация необходима для проведения анализа и представления фактической информации в статьях и книгах.

Д. Бонго. Просмотр документального фильма «Берег Маклая», 2023

Свои исследования Николай Миклухо-Маклай, основатель и директор Фонда им. Миклухо-Маклая, провел в десяти деревнях на северо-востоке острова Новая Гвинея (1. Горенду; 2. Гумбу; 3. Бонгу; 4. Иллег; 5. Колику 6. Янглам; 7. Сонгум; 8. Били Били; 9. Ябоб; 10. Деревня Маклая), где хорошо помнят его великого предка, исследовавшего этот регион еще 150 лет назад, а также в столице Порт-Морсби и пригородах (д. Коки и д. Ватубара клана Тубутола). Было уделено время и для встреч с членами парламента Гари Джуфа, губернатором провинции Оро, Рамсей Парива, губернатором Маданга, руководителями и преподавателями университетов и библиотек с целью выявления основных направлений сотрудничества, налаживания научных связей с ведущими научными и образовательными институтами.

«Это моя третья научная экспедиция в Папуа – Новую Гвинею, организованная, так же, как и две предыдущие, при поддержке Фонда им. Миклухо-Маклая. В эту экспедицию, в отличие от прежних, прошедших с привлечением российских и папуа-новогвинейских ученых, я отправился один — это позволило более эффективно преодолеть все трудности путешествия, ведь заботиться нужно было только о себе. Я побывал на островах, которые не посещали более ста лет, познакомился со старейшинами и лидерами кланов», — говорит исследователь.

Жизнь и быт папуасов (папуа-новогвинейцев) на Берегу Маклая после обретения государством независимости в 1975 г. изменились незначительно, несмотря на влияние глобализации.

В ходе экспедиции Миклухо-Маклай-младший проживал в деревне Горенду. Для этого жители деревни выделили ему персональную хижину, однако его жизнь и быт ничем не отличались от жизни и быта папуасов. По словам ученого, именно такое погружение в реальный быт позволяет по-настоящему понять, чем и как живут папуа-новогвинейцы. Ежедневно наблюдая сбор кокосов, строительство каноэ, участвуя в охоте и рыбалке на традиционном каноэ, путешествуя пешком по деревням, расположенным порой в десятках километров друг от друга, современный Миклухо-Маклай с уверенностью утверждает, что до настоящего времени даже скоростной Интернет, который теперь доступен в стране, не изменил устойчивый уклад жизни коренных жителей залива Астролябия (Берег Маклая).

На лодке из Маданга до Берега Маклая, 2023

В свое путешествие Н. Н. Миклухо-Маклай-младший взял несколько томов дневников с описанием жизни местных жителей и рисунками своего прапрадеда. Демонстрируя их жителям деревень, ему удалось не только проследить изменения с начала первой экспедиции в 1871 г., но и убедиться, насколько точны папуасы в устных пересказах истории своего клана. Однако, не обошлось и без уточнений и их легенд, особенно о первой встрече с Миклухо-Маклаем-старшим. Пролистав вместе с исследователем дневники великого ученого-путешественника, папуа-новогвинейцы смогли точно восстановить эти памятные события и скорректировать свои рассказы, бережно передающиеся в устной традиции из поколения в поколение.

Исследования в деревнях проводились не случайно, ведь около 87 % населения страны, составляющего 10 млн чел., заняты сельским хозяйством и проживают в деревнях, выращивая батат, ямс, бананы, кокосы, какао, кофе, а также кукурузу, которую когда-то привез сюда Миклухо-Маклай. Пальма для папуасов является кормилицей, а сбор кокосов и дальнейшая продажа копры после переработки позволяют зарабатывать неплохие деньги, так же, как и рыбная ловля.

Обращает на себя внимание факт, что дети с самого раннего возраста стали получать более качественное образование. Так, уже в этом году организованы группы для детей с 3 до 5 лет, что очень похоже на наш детский сад, где они изучают английский язык. Именно это позволяет молодому поколению в дальнейшем успешно учиться, так как английский язык является языком образования в Папуа – Новой Гвинее. Забота государства ощущается и в том, что оно взяло на себя 75 % расходов на высшее образование в регионе Маданг.

Было много открытий, так как Н. Н. Миклухо-Маклаю-младшему впервые удалось провести подробное исследование в десяти деревнях. Это произошло во многом благодаря совместной работе с коренными жителями, для которых он на бонгуанском языке — «Тамо Боро» (большой уважаемый человек, являющийся частью клана). Ученому удалось организовать совместную с папуасами работу по опросам жителей каждой хижины, дома, в ходе которой были получены бесценные материалы о структуре деревень, социокультурных процессах, составе семей, среднем возрасте, количественном составе деревень. Удалось и описать процесс посвящения мальчиков в мужчин, процесс инициации, и основных праздников. Собран ряд уникальных предметов материальной культуры для пополнения коллекции музея Фонда им. Миклухо-Маклая (https://mikluho-maclay.online/museum/).

В ходе экспедиции отснят большой объем фото- и видеоматериалов, который ляжет в основу новых статей, книг и документальных фильмов.

По мнению ученого, изменения в жизни жителей Берега Маклая не за горами. После того, как компьютеры и гаджеты станут более доступными, влияние глобализационных процессов станет очевидным. Тем ценнее те исследования, которые впервые удалось сделать на границе этих неизбежных изменений.

Работа исследователя продолжилась в столице Порт-Морсби, которая считается одной из самых криминальных и опасных столиц мира. «Я знаком с лидерами кланов тех деревень, которые слывут опасными, но для того, чтобы говорить об этом обоснованно, необходимо всестороннее исследование, что мне и удалось сделать», — говорит Миклухо-Маклай-младший. В дальнейшем эта информация будет опубликована в научных статьях.

Папуа-новогвинейцы — внутренне свободные люди, они открыты и готовы к сотрудничеству, а ключ к нему в дневниках Миклухо-Маклая-старшего XIX в. и работах Миклухо-Маклая-младшего об этом регионе уже XXI в.

В 2023 году основными задачами исследований Н. Н. Миклухо-Маклая, руководителя Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН, основателя Фонда им. Миклухо-Маклая, проводимых в рамках экспедиции в Папуа – Новую Гвинею, были:

изучение влияния глобализации и современных политических, социокультурных процессов на современное общество папуа-новогвинейцев;

организация и проведение полевых работ в регионе Маданг, изучение изменений в культуре коренных народов северо-востока о. Новая Гвинея, начиная с отечественных экспедиций XIX в.

Материал предоставлен Фондом им. Миклухо-Маклая

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