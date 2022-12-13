«104 страницы про любовь» – о времени настоящих героев

12 декабря на Основной сцене Театральной студии «МОСТ» состоялся премьерный показ музыкальной мелодрамы «104 страницы про любовь» для СМИ и театральных блогеров. Инсценировка знаменитой пьесы Эдварда Радзинского посвящена 100-летию российской гражданской авиации, которое будет отмечаться в 2023 году.

Специальным событием, приуроченным к премьере, стала пресс-конференция режиссёра-постановщика Георгия Долмазяна с участием почётных гостей: Дамира Юсупова – Героя России, капитан воздушного судна «Уральские авиалинии» и Рудольфа Глушкова – ветерана гражданской авиации, в советские годы – представителя авиакомпании «Аэрофлот» в Гвинее, Франции и Швейцарии.

Разговор с журналистами начался с вопроса о выборе пьесы, действие которой проходит в 60-тые годы прошлого века. Георгий Долмазян признался, что его заинтересовала тема времени настоящих героев, а также объяснил, почему не стал переносить сюжет и персонажей пьесы 1964 года в современность.

«Эпоха 60-х — это время физиков, первооткрывателей. Если перенести действие в наши дни — всё развалится. 60-е годы стали периодом взрыва всего невероятного и прекрасного. Это – время, когда всем хотелось жить, жить красиво, жить, любуясь этой жизнью. Я бы хотел, чтобы сейчас молодые люди смотрели, как можно быть скромным, обаятельным, красивым, будучи совершенно гениальным человеком».

«104 страницы про любовь» – история отношений стюардессы Наташи Александровой и сотрудника НИИ Электрона Евдокимова, которые всего длились несколько дней. Георгий Долмазян отметил: «В пьесе мне импонирует то, что в ней – «концентрат» любви. За очень короткое время — всего за неделю — люди проживают все то, что другие растягивают на год. Самая большая удача этой пьесы — любовь в гипертрофированном виде, любовь, загнанная в короткий промежуток жизни. Мне захотелось исследовать, каково это — прожить целую жизнь за неделю».

Действующий пилот Дамир Юсупов на вопрос о том, как он относится к тому, что личные взаимоотношения представителей гражданской авиации становятся сюжетами художественных высказываний, ответил:

«Авиационные профессии — лётчики, бортпроводницы, бортинженеры — овеяны ореолом таинственности, они будто под грифом «секретно». Однако это просто люди, исполняющие свою работу. У них есть семьи, они любят и страдают. Когда мы приходим на работу, то стараемся все эмоции оставлять дома. И, к сожалению, очень мало произведений, показывающих работу сотрудников авиации изнутри. К сожалению, потому что работа у нас очень интересная, и о взаимоотношениях членов экипажа друг с другом и с другими пассажирами, на мой взгляд, зрители особенно хотят узнать».

Показ для самых искушённых зрителей длился два часа без антракта. Он закончился аплодисментами и тем, что более всего ждала творческая группа спектакля, – обсуждением увиденного и «обратной связью» от прославленных авиаторов.

«Поздравляю коллектив студии «МОСТ» с новым удачным спектаклем! – сказал ветеран авиации Рудольф Глушков. – Актёры смогли передать те эмоции, те волнения, которые присущи работникам нашей отрасли, которая прежде всего знаменита людьми. Это люди, глубоко преданные своему делу. И, посмотрев спектакль, мы вновь в этом убедились».

В постановке «104 страницы про любовь» заняты артисты: Наталья Дедейко, Александр Лырчиков, Александр Хошабаев, Александра Кареева, Леонид Семенов, Роман Зуев, Екатерина Алексашина, Юлия Вергун, Марианна Лемешко, Михаил Казаков и другие актеры. В создании постановки приняли участие: художник по костюмам – Вадим Андреев, художник по свету – Александра Демчева, звукорежиссер – Владислав Кононов, хореограф – Владимир Беляйкин.

Фото - Татьяна ФЁДОРОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.