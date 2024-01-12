12 «И» в созвездии «Искусство» 

Относительность – беда нового времени. Да и старого тоже. Того старого, где не было определенности, прозрачности понятий и твердости убеждений. Где истина подменялась точкой зрения какого-то человека, у которого находились сторонники и последователи. И многие понятия ретушировались до неузнаваемости, подгонялись под нужную форму и подавались в требуемом ракурсе. Сверить понимание термина «искусство» нам поможет Лианна Остапчук, учредитель арт-студии «АртЭра».

В этой статье речь идет исключительно об изобразительном искусстве, поэтому, договоримся обсуждать именно его. Можно попытаться дать определение искусства, но что, если оно повторит судьбу других определений, и мы не достигнем задуманного? Или, достигнув сути, не сможем связать ее с предметом искусства, не сможем найти ей практического подтверждения? Тогда мы пополним ряды теоретиков, далеких от доказательства своих теорий и не могущих отстоять свои находки перед толпой, утверждающей обратное. Поэтому мы пойдем другим путем и через признаки искусства постараемся прийти к его сути.

А по сути, понятие искусства подобно снежинке, состоящей из одинаковых молекул воды, сплетенных в причудливый узор – оно содержит в себе 12 понятий, каждое из которых начинается с буквы «И».

Искусственность

Любое произведение искусства создано гением человека-творца. Оно не имеет естественного происхождения, а является результатом умения, знания, таланта, опыта художника, приложенного к материи. Любые произведения искусства – творения искусственного происхождения. Они не появились сами собой, как, например, трещины облупившейся штукатурки, в которых гений Леонардо да Винчи и многие до и после него видели образы. Увидеть – одно действие, создать – другое. Когда художник воспринимает образы – он получает впечатления, когда же творит их – он впечатления создает. Поэтому произвольно упавшие на холст капли краски, признанные затем художником чьим-то портретом, напомнившие ему предмет или явление не могут считаться искусством, поскольку появились в результате случайного акта, а не созданы мастером в результате искусного действия.

Искусность

Может ли считаться искусством объект, созданный некачественно? Непрофессионально? Искусность в искусстве – принцип, который невозможно заменить или заретушировать. Понятно, что означает качество в еде, в текстильной промышленности, ювелирное искусство оценивается с позиции качества, но как оценить качество в изобразительном искусстве, если оно выходит за рамки быта и моды? Ведь далеко не всем известны критерии, по которым можно оценить качественное искусство.

Облегчим нашу задачу и провозгласим искусным искусство, при взгляде на которое нам хотелось бы повторить подобное, приписать его себе.

Искушение

Искусство искушает. Созданные объекты получили статус искусства, когда ими захотели обладать. Это взаимодействие зрителя и произведения необходимо для самого понятия искусства. Без зрителя искусства нет. Оно появляется тогда и там, где встречается с человеком. И происходит их взаимодействие и взаимовлияние.

Интерес

Для того, чтобы найти путь к своему зрителю искусство должно представлять для него интерес. Оно заставляет остановиться и присмотреться, постараться понять, включить ответное звучание внутри человека. Человек видит, сопоставляет со своими воззрениями, опытом, узнает, проводит параллели. Искусство может представлять интерес, если дает человеку то, что ему необходимо, либо звучит в унисон с его внутренним миром. В первом случае оно выступает в роли учителя, во втором – в роли собеседника. И то, и другое может обогатить человека, сделать его жизнь интереснее.

История

Произведение искусства всегда содержит в себе историю - историю исканий, историю, рассказанную художником, историю жизненного пути произведения, историю его создания. Порой история произведения бывает настолько интересной, запутанной, фееричной, что стремится заслонить собой все другие показатели искусства. Но так уж мы устроены – очень любим слушать интересные истории.

Идея

Внутри любого произведения искусства заложена идея. Она получает отражение в изобразительных методах, в сюжете, в композиции, в том, что и как изобразил художник. И, конечно, она находит свое достойное место в названии произведения. Поэтому полотно, не имеющее названия, на самом деле, не имеет идеи. А то, что не содержит внутри себя идеи не ведет к запланированному результату, к цели и является, по своей сути, произвольным, а не запланированным действием, т. е. не является актом творчества. По принципу – что получится, то получится. Творец всегда знает, что он задумал сотворить, даже, если результат отличается от задуманного, он определен и получен. И дать название результату – как водрузить знамя на вершине покоренной горы – значит, заявить о себе, как о победителе.

Импрессия

Произведение искусства должно производить на зрителя чувственное воздействие. Чтобы, глядя на пейзаж залитого солнечным светом луга, можно было ощутить запах трав, раскрыть глаза, расслабить уставшие плечи, вдохнуть теплый пряный воздух. И ощутить себя на этом лугу, включить забытые воспоминания и через портал картины попасть в этот виртуальный мир.

Информация

Все, что мы делаем имеет своей целью передачу информации. Даже окраска насекомых несет в себе посыл, который, зачастую, определяет жизненную позицию и место существа в пищевой цепи – взять, хотя бы, черно-желтый окрас жалящих насекомых. Художник на полотне тоже зашифровывает послание – свой жизненный опыт, свое личное отношение к тому, что он изображает, к человеку, к миру. Он создает иероглиф, который зритель непременно должен прочитать и понять, иначе, в чем смысл творения? Мы, люди, интересны друг другу именно своим опытом и отношением с миром и к миру. Т. е. той информацией, которой готовы и можем поделиться.

Иллюзия

«В живописи секрет мастерства находится между ходством и несходством. Излишнее сходство - вульгарно, несходство - обман», - так делился секретом мастерства Ци Байши, китайский художник ХХ в.

Художник доступными ему методами и средствами создает на полотне иллюзию. Она должна иметь сходство с изображаемым предметом, тогда мы понимаем, что мастер задумывал изобразить именно этот предмет или явление. Мы знаем, потому что узнаем то, что видим. Однако, явление не обязательно должно иметь фотографическое сходство с прототипом. Оно должно угадываться, но оставаться иллюзорным, чтобы мы могли понимать, где истинное мастерство, а где технический навык рисунка. Художник должен быть хорошим рисовальщиком, однако, помимо техники рисунка он должен обладать способностью создавать собственные миры. Это называется авторским стилем. А мы назовем иллюзией реальности.

Истина (искренность)

«Учись рисовать сосну у сосны» – писал самый известный японский художник 18-19 веков – Кацусика Хокусай. А Станиславский мерил истину искусства понятиями «верю» и «не верю».

Японцы считают, что, прежде чем воплотиться в предметы искусства, впечатления скапливаются в сердце, делая его восприимчивым к биению других сердец. Доверяя сердцу, художник воплощает истину - макото. Это одно из моих любимых понятий в мире искусства. Емкое и истинное.

Это искренность, полная отдача себя, когда все включается в работу. Это истина, которая имеет свои законы, существует сама по себе, сама познает все окружающее и отсюда возникает некий «свет души». Это мораль – правильные идеалы и правильные поступки, и истинная суть вещей, заложенная в их природе. Макото — это «дух искренности».

Возможно, по этой причине, восточное искусство никого не оставляет равнодушным и заставляет задуматься, глядя на несколько штрихов и пятен, которые слагаются в понятный образ в окружении пустого пространства, символизирующего вечность. Потому что художник старался передать суть, истину предмета.

Интуиция

Искусство – это путь от сердца к сердцу. Это путь превращения духовного в материальное. Воплощение идеи в материю. Это работа с трудно уловимыми формами мыслей. Процесс создание видимого из незримого. И в этом тонком процессе творения нельзя действовать только грубыми физическими методами. Художник создает творение из ощущений мира, из мыслей, навеянных «Музой», легких касаний которой никто, кроме него не ощущает. Он является проводником, который проникает в суть вещей и передает ее людям. А для этого необходимо, так называемое, чутье или интуиция.

Индивидуальность

Получая одну и ту же информацию из разных источников, мы постепенно складывает полную картинку явления. Видя изображения разных художников на один и тот же сюжет, мы не устаем от необходимости «есть» одно и то же, поскольку каждый мастер расставляет свои собственные акценты, окрашивает в цвета своих переживаний этого явления. Здесь важным становится не что, а как, каким языком рассказывает художник об увиденном, пережитом. Мы никогда не спутаем изображения острова Валаам Шишкина и Куинджи. Творения каждого художника несут отпечаток его уникального индивидуальности, его мировоззрения, его отношения к миру. Потому, видимо, копии и подделки великих произведений не оставляют такого же впечатления, что и оригинал. Потому что индивидуальность художника невозможно повторить, лишь копируя его манеру письма.

Возможно, в вопросе об искусстве и признаках, которые подтверждают, что перед нами именно произведение визуального искусства, будет понятна следующая аналогия. Глядя на звездное небо, можно научиться узнавать хотя бы несколько созвездий. Они складывается из звезд, каждая из которых имеет данное человечеством название и определенное человечеством место в созвездии. Многие из них окружены легендами. Люди научились ориентироваться по звездам. Верят в их влияние на события жизни. Любуются и поклоняются им.

Верить или нет в их происхождение и влияние – дело человека. Но невозможно спорить с тем фактом, что они являются признаками неба.