Дважды гвардейский

В истории российского флота особое место занимает императорская яхта «Штандарт». Корабль дважды становился гвардейским и трижды менял своё название. И сегодня, накануне Дня защитника Отечества, мы хотим рассказать вам о жизни и службе этого удивительного корабля.

Закладка императорской яхты «Штандарт» состоялась в Копенгагене в 1893 году в присутствии императора Александра III. В коллекции Российского фонда культуры сохранился альбом, в котором собраны редкие фотографии – кадры строительства яхты и внутреннего убранства.

Яхту спустили на воду в сентябре 1896 года. Принимал её уже другой император – Николай II.

Ни в одной стране такой яхты ещё не было. Над кормой простирал свои крылья двухглавый орёл, державший в клювах и лапах четыре карты русских морей – Балтийского, Белого, Чёрного и Каспийского, а над кораблём развевались императорский штандарт, Андреевский флаг и гюйс.

Императору нравилось внутреннее оформление корабля. Столовая, рабочий кабинет, комната отдыха были отделаны деревом вишни. В кабинете императора на стенах висели картины с изображением морских сражений, а на маленьком столике раскладывались портсигары.

В кабинете императрицы, обтянутом светло-зелёной кожей, над столом висел портрет её бабушки – английской королевы Виктории. В спальне Александры Фёдоровны, в изголовье, размещалось множество икон. На корабле была церковь. Иконостас, сделанный из светлого дуба, выполнен по проекту Виктора Васнецова. Иконы написаны лучшими мастерами. Утварь серебряная, изготовленная по императорскому заказу.

«Штандарт» был не только местом отдыха, но и одним из центров управления страной. Здесь был подписан целый ряд документов, в том числе и знаменитый указ 17 октября 1905 года – о созыве Государственной думы. Иногда, во время почти двухмесячного пребывания императора, яхта становилась целым штабом с канцелярией и множеством сотрудников.

Николай II любил принимать на яхте глав государств.

Каждый день на «Штандарте», как и на всех кораблях российского флота, в восемь утра проходил подъём Андреевского флага.

Накануне каждого рейда корабль проходил «головомойку» – красился и убирался. Борт мазали голландской сажей на олифе, а перед приездом государя вдобавок покрывали каретным лаком самой высшей пробы. Однажды, во время встречи, когда ещё никто и в страшном сне не мог представить бойню Первой мировой, германский самодержец – кайзер Вильгельм, глядя на сверкающий «Штандарт», сделал комплимент Николаю II, сказав, что он «готов бриться перед таким отражением».

После событий русско-японской войны «Штандарт» был приписан к Морскому Гвардейскому экипажу, и с этого времени члены его команды именовались гвардейцами.

В период Первой мировой яхта использовалась в качестве посыльного судна.

Царская яхта «Штандарт» входит в порт. Ялта. 1898 г.

Каюта яхты «Штандарт»

Завтрак на «Штандарте» после возвращения из Севастополя. 1907 г.

Судовая церковь по проекту Виктора Васнецова. 1896 г.

Прибытие немецкого императора Вильгельма II на яхту «Штандарт». 1900-е

Встреча глав государств на яхте «Штандарт»

Двоюродные братья император Николай II и король Англии Георг V с наследниками: принцем Уэльским Эдуардом и цесаревичем Алексеем. 1911 г.

Оркестр Гвардейского экипажа на яхте «Штандарт» (фрагмент). Фото: К.Е. фон Ган. 1910-е

После революции и вплоть до 30-х годов яхта стояла на приколе в Кронштадте. Возродилась уже как минный заградитель, названный по имени кубинского революционера «Марти».

Корабль участвовал в Великой Отечественной войне, оказывал, как говорилось в военных донесениях, огневую поддержку сухопутным частям. Уже на 3 день войны потопил немецкую подлодку. А в апреле 1942-го снова был удостоен гвардейского звания. «Штандарт», пусть и под другим именем, продолжал оставаться гордостью морской славы России.

Впоследствии судно сделали плавказармой, а в 1961 году легендарный «Штандарт», имени которого уже никто и не помнил, был превращён в плавучую мишень для ракетного оружия. Вскоре судно сдали на слом.

Яхта «Штандарт» получила своё второе название «Марти» в 1930-е годы. Позже была переименована в «Оку»

Бескозырка, как напоминание о славном боевом прошлом российского флота

Минный заградитель «Марти»

Плакат. Худ. В.Соколов, 1942 г.

Судно сдано на слом. 1961 г.

Из коллекции Российского фонда культуры

Так закончилась жизнь этого знаменитого корабля, пережившего великую Империю. Жаль, что он не сохранился как музей. Но в нашем и многих других архивах бережно хранятся фотографии, рассказывающие о самых ярких и счастливых моментах в жизни этого дважды гвардейского корабля.

Материал из архива коллекций даров Российского фонда культуры. Предоставлен главным хранителем О.К. Земляковой. Фото: архив Российского фонда культуры, открытые источники