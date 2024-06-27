Подарок царевны

26 июня исполнилось 125 лет со дня рождения Великой княжны Марии, третьей дочери Николая II. По свидетельствам очевидцев, она была самой красивой из всех детей императора.

Внешность Марии действительно была примечательной. В детстве её сравнивали с ангелочками с картин Боттичелли. Повзрослев, Великая княжна превратилась в красивую девушку с большими, как блюдца, глазами и длинными густыми волосами.

Фрейлина Софья Офросимова: «Её смело можно назвать настоящей русской красавицей. Высокая, полноватая, с соболиными бровями и ярким румянцем на открытом русском лице, она особенно мила русскому сердцу. Смотришь на неё и невольно представляешь одетой в русский боярский сарафан».

Мария была весёлой и добродушной девушкой с ровным характером.

Русский военачальник М.К. Дитерихс: «Великая княжна Мария Николаевна умела и любила поговорить с каждым, в особенности с простым человеком. Во время прогулок в парке вечно она, бывало, заводила разговоры с солдатами охраны, расспрашивала их и прекрасно помнила, у кого как звать жену, сколько ребятишек, сколько земли. У неё находилось всегда много общих тем для бесед с ними».

26 июня исполняется 125 лет со дня рождения Великой княжны Марии, третьей дочери Николая II. По свидетельствам очевидцев, она была самой красивой из всех детей императора.

Внешность Марии действительно была примечательной. В детстве её сравнивали с ангелочками с картин Боттичелли. Повзрослев, Великая княжна превратилась в красивую девушку с большими, как блюдца, глазами и длинными густыми волосами.

Фрейлина Софья Офросимова: «Её смело можно назвать настоящей русской красавицей. Высокая, полноватая, с соболиными бровями и ярким румянцем на открытом русском лице, она особенно мила русскому сердцу. Смотришь на неё и невольно представляешь одетой в русский боярский сарафан».

Мария была весёлой и добродушной девушкой с ровным характером.

Русский военачальник М.К. Дитерихс: Великая княжна Мария Николаевна умела и любила поговорить с каждым, в особенности с простым человеком. Во время прогулок в парке вечно она, бывало, заводила разговоры с солдатами охраны, расспрашивала их и прекрасно помнила, у кого как звать жену, сколько ребятишек, сколько земли. У неё находилось всегда много общих тем для бесед с ними.

Великая княжна Мария Николаевна была настоящей русской красавицей

В Российском фонде культуры хранятся воспоминания, оставленные старшим лейтенантом Николаем Дмитриевичем Деменковым. Он был лично знаком с Великой княжной и, по словам современников, даже испытывал к Марии Николаевне нежные чувства.

Воспоминания Н.Д. Деменкова, первый из пяти листов (из коллекции Российского фонда культуры)

Свои записи Николай Деменков сделал в Париже в 1946 году, незадолго до смерти. И передал их в Общество бывших морских офицеров в Америке вместе с самой дорогой реликвией – белой рубахой, которую Великая княжна Мария сшила для Деменкова собственноручно.

Мария и Анастасия посещали госпиталь и своими живыми разговорами отвлекали раненых от грустных мыслей (из коллекции Российского фонда культуры)

Бельё шили в мастерской при госпитале (из коллекции Российского фонда культуры)

Это произошло в Царскосельском госпитале во время Первой мировой войны. По выздоровлению офицеры, которые снова отправлялись на фронт, были представлены Александре Фёдоровне. Каждый получал из рук императрицы молитвенник и индивидуальный пакет, в котором в числе прочего находился комплект белья из шёлковой ткани. Бельё шили в мастерской при госпитале. В свободное от занятий время здесь бывали и работали великие княжны Анастасия и Мария. Заведующей числилась Мария Николаевна.

Николай Дмитриевич Деменков

В Царскосельском госпитале (Николай Деменков третий справа)

Николай Деменков, будучи офицером Собственного Его Императорского Величества полка, помогал княжнам – сортировал бельё, крутил колёса швейных машин, выполнял другую необходимую работу. Как-то в разговоре с Великой княжной он вскользь заметил, что они, «бедные флотские офицеры», не получат такого белья, так как не сражаются в окопах.

Слова эти Мария Николаевна запомнила. Через некоторое время, когда служба в госпитале была закончена, Николай Деменков отбыл в родной Черноморский флот в Севастополь. А в мае 1916 года туда приехал император Николай II вместе с семьёй.

К большому удивлению Николая Дмитриевича, о нём не только не забыли, но и пригласили на чай в купе Собственного Его Императорского Величества поезда.

Из воспоминаний Н.Д. Деменкова: «Столь неожиданное приглашение и радушие Царской Семьи настолько меня взволновали, что весь этот чай прошёл для меня в каком-то приятном, никогда незабываемом калейдоскопическом угаре».

На прощание Мария передала офицеру пакет со словами: «Вот то, что вам нравилось. Это моя работа. Не разворачивайте. Посмотрите дома».

Николай Деменков (крайний слева) с Великими княжнами (из коллекции Российского фонда культуры)

Вернувшись домой, Деменков с нетерпением развернул пакет, а в нём оказалась рубаха, о которой он так мечтал.

Рубаху эту Николай Деменков никогда не надевал. В дни революции, чтобы уберечь её от большевиков, с риском для жизни закапывал в землю. По счастливой случайности рубашка уцелела и при крушении корабля «Грегор» во время эвакуации из города Одессы в 1918 году.

Единственная открытка Великой Княжны из Тобольска

Больше офицер и княжна никогда не виделись. Только однажды Марии удалось передать Деменкову письмо из Тобольска.

Из воспоминаний Н.Д. Деменкова: «Это была последняя весточка, полученная мною от Тех, Кто за Свою короткую жизнь, никому не причинив зла, в Екатеринбурге пал со всей Своей Семьёй искупительной жертвой перед Престолом Всевышнего за грехи русского народа.»

После революции Николай Дмитриевич Деменков жил во Франции. В Париже работал в основном метрдотелем в ресторанах. Как умел старался беречь память о России – распространял открытки и книги военной тематики, собирал деньги на бесплатные обеды для русских моряков.

После смерти Деменкова его воспоминания и рубаха сначала попали в культурно-просветительное и благотворительное общество «Родина», а потом вернулись на родину.

Где сегодня находится рубашка – доподлинно неизвестно. Но именно ей суждено было стать счастливым талисманом для морского офицера Николая Деменкова – в тяжёлые дни скитаний она берегла его от бед, напоминая о родной земле и русской царевне Марии.

Материал из архива коллекций даров Российского фонда культуры. Предоставлен главным хранителем О.К. Земляковой. Фото: открытые источники, Российский фонд культуры