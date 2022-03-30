С 31 марта и по 15 мая, в музее-усадьбе «Остафьево»–«Русский Парнас» начинает работу выставочный проект «Остафьево и остафьевцы: люди, события, память» об истории старинного села Остафьева, известного по документам с XVII века. Село прославилось благодаря известной усадьбе Вяземских-Шереметевых, собиравшей в своих гостеприимных стенах весь цвет русской культуры XIX – начала XX веков. Александр Пушкин, Василий Жуковский, Иван Дмитриев, Денис Давыдов, Николай Гоголь были гостями Остафьева. Николай Михайлович Карамзин на протяжении 12 лет жил в усадьбе и писал здесь свой главный труд – «Историю государства Российского».

Л. Зорин. Вид на усадьбу Остафьево. Офорт

Выставка включает несколько разделов об истории села и усадьбы, храме Живоначальной Троицы, Остафьевской школе, Остафьеве в годы войны и о двух директорах музея-усадьбы — Валерии Ивановиче Доценко и Анатолии Семеновиче Коршикове. Также на выставке можно будет узнать о современной жизни села, в том числе о создании Культурного центра. В экспозиции будут представлены исторические и архивные фотодокументы, живописные акварели и офорты остафьевского жителя, члена Московского союза архитекторов, Московского союза художников, Союза художников России, педагога, архитектора и художника Леонида Николаевича Зорина.

Выставка приурочена к 230-летию основания усадьбы Остафьево и призвана пробудить интерес к истории родного края и судьбам его жителей.

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