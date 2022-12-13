«13 клиническая» – новый мистический сериал выходит в онлайн-кинотетре IVI

22 декабря 2022 года на Иви выйдут все серии мистического сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой в главных ролях. Шоураннером проекта выступил Андрей Золотарев, автор сценария таких кинохитов как Притяжение, Вторжение, Лёд, Лёд 2, а также успешных сериалов Триггер, Мастер, Вне себя и многих других. Режиссер сериала Клим Козинский. Производством оригинального сериала онлайн-кинотеатра Иви занимались компании INEY Production и киностудия Team Films.

Талантливый хирург Кирилл попадает в 13 клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него — показать себя с лучшей стороны и убедить руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в своей способности правильно определять — кто именно здесь «добро», а кто «зло». Постепенно, он понимает, что сам одержим сильным демоном, который до поры не спешит проявить себя.

Каждая серия — это история борьбы медиков за жизнь очередного пациента, одержимого новой демонической сущностью. Но диагностика не идеальна и, приготовившись встретить одного демона, врачи натыкаются совсем на другого, к борьбе с которым были просто не готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства «получения» болезни пациентами.

Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства Иви:

– Мы видим большой зрительский потенциал в этом проекте. В «13 клинической» есть оригинальность, фантазия, невероятный драматический сюжет, сильный актерский состав – все это обещает сериалу успешную премьеру и внимание зрителей. Для нас это первое большое и успешное сотрудничество с Андреем Золотаревым и продюсерской компанией INEY. Отдельное спасибо за профессионализм со-продюсеру сериала Теймуру Джафарову и его команде из Team Films. Мы надеемся, что в 2023 году сможем показать зрителю и другие наши совместные проекты.

Илья Бурец, креативный директор департамента собственного производства Иви:

– Весь путь этого проекта был необычным и по-настоящему увлекательным. На наших глазах создавался уникальный мир, в который еще предстоит погрузиться зрителю Иви. Мы уверены, что сериал привлечет самую широкую аудиторию – в нем есть непридуманные переживания, понятные зрителю эмоции, и в то же время – оригинальная фэнтэзийная составляющая, за которой интересно наблюдать от серии к серии.

Клим Козинский, режиссер:

– У нас получился очень крутой сериал. Захватывающий, пугающий и смешной. Я давно мечтал снять научную фантастику или фэнтези, знаете, что-то в духе Гарри Поттера или Константина. Всегда смотрел западные проекты и думал,что мы тоже можем сделать не хуже. Для начала, нужна яркая, оригинальная идея и потом правильное воплощение. И, наконец, такая возможность возникла. Андрей Золотарев показал восхитительный сценарий и я понял, что он может стать бомбой. Была проделана огромная работа, чтобы все было именно так, как мы задумали. Временами было непросто, но я с самого начала знал, как это нужно снимать и просто шел вперед. Уверен, что вы не видели ничего подобного со времен «Ночного дозора». Очень взволнован и вдохновлен перед премьерой».

Данила Козловский, актер:

– Прежде всего, мне хочется поздравить всех причастных и зрителя с премьерой сериала на Иви. Это была интересная работа для меня, как для актера, интересная творческая задача. Несмотря на фантастическую составляющую этой истории, она, конечно, о взаимоотношениях людей, о том, как важно смотреть внутрь себя, слушать себя, свою интуицию и оставаться человеком, даже если внутри поселилась не очень добрая сущность.

Паулина Андреева, актриса:

– «13 клиническая» — это целый мир со своими правилами, ценностями, целями и даже со своим языком, касательно медицинской терминологии. По мне в сериале тонко соблюдена грань мистики и реальности, она затягивает, в это больницу веришь. Вряд ли захочешь стать пациентом, но доктором точно. Ведьмы и демоны почти неотличимы от обычных представлений о человеке. А что есть норма изначально, это уже вопрос к зрителю, какие выводы он сделает.

Теймур Джафаров, продюсер:

– «13 клиническая» - первый мистический медицинский сериал в России. Всегда прекрасно и страшно одновременно делать что-то первыми. Самое удивительное - есть чёткое ощущение, что нам удалось сделать изумительно-интересный для всех проект. С одной стороны, в нем есть комедийная часть, а с другой есть глубокие вещи, которые заставляют задуматься о сегодняшних реалиях. Главный критерий - его очень интересно смотреть.

Андрей Золотарев, автор сценария:

– «13 клиническая» — и на бумаге была хорошей историей, но, благодаря режиссеру и мега-крутым артистам, которые заняты в этом проекте, — этот сериал приобрел куда большую глубину. Самое замечательное, что нам (как мне кажется) удалось добиться — это ощущение выстроенного нового мира, куда жутко интересно погружаться. Это мистика в которой нет страха и главный драйвер для зрителя — любопытство. Мы делали этот проект «как для себя»: я бы такое смотрел сам и поэтому рискую предлагать другим.

Алена Акимова, продюсер:

– «13 клиническая» — наш любимый ребенок. Мы его долго вынашивали, долго готовили и, наконец, собираемся отправить в большой мир. Честно говоря, во мне борются две эмоции: гордость за то, какую работу мы проделали и скольких потрясающих людей смогли убедить поучаствовать в этом проекте… и страх перед предстоящей премьерой. Нам очень хочется, чтобы этот сериал полюбили и, кажется, у него есть все шансы для этого.

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