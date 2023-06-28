13 проектов из Москвы вошли в лонг-лист Национальной премии «Жить вместе»

Благотворительный фонд «Жить вместе» сообщил о завершении кампании по приему заявок на соискание одноименной премии. Москва представлена в номинациях: «Русская традиция», «Культура» и «Милосердие».

«МУЗЕЙ русского быта ПО СУСЕКАМ» - новый социальный культурный проект и новый музейный формат о сохранившейся русской старине. Музей располагается в древних подвалах допетровской Москвы и предлагает поучаствовать в событиях на стыке древнего и современного.

Другой номинант премии - это Московский кризисный центр «Дом для мамы», который был создан 10 лет назад и оказывает комплексную помощь беременным женщинам и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В 2023 году, как сообщают организаторы премии «Жить вместе», было подано 700 заявок из 75 регионов России и 430 городов и сел. Среди участников - жители глубинки и мегаполисов, которые подаются на участие в премии и с крупными, масштабными, и с небольшими, камерными проектами - одинаково важными и значимыми, в каждый из которых вложена душа, труд и особый смысл.

К 20 июля 2023 года членами жюри премии будет сформирован шорт-лист из 15 проектов. В состав жюри входят известные общественные деятели и активисты, представители сферы науки и искусства, журналисты, клирики РПЦ. Итоги премии «Жить вместе» подведут в Москве 20 августа 2023 года и объявят победителей в пяти номинациях - «Память», «Культура, «Милосердие», «Церковь» и «Русская традиция».

В 2023 году организаторы решили познакомить жителей России с лауреатами и победителями премии «Жить вместе» за прошлые годы. Для этого был выбран не совсем обычный, но удобный интерактивный формат – виртуальный тур по стране, к участию в котором приглашаются все желающие.

За прошедшие годы участники премии реализовали достаточно сложные, интересные и действительно важные проекты. В их числе – проект, реализованный молодежным православным движением «Агапа» в Костроме, филармонические сезоны классической музыки в Нягани, проект творческого объединения «Под облаками» в Архангельской области, на берегу Белого моря. Эти и другие проекты, участвовавшие в премии «Жить вместе», их авторы, идейные вдохновители – наглядное подтверждение мощного творческого потенциала, которым обладают Россия и россияне. Лауреаты и участники премии своими идеями, подходами к их реализации доказывают, что Россия – по-настоящему живая страна с безграничными перспективами и большими планами на будущее.

Благодаря премии «Жить вместе» люди находят единомышленников во всех уголках большой страны, объединяются в сильные сообщества, вдохновляются, ищут и находят новые идеи. Цель премии как социального проекта — не только оказать поддержку инициативам неравнодушных людей, готовых помогать, объединяться друг с другом для решения актуальных задач и помощи тем, кто в ней нуждается.

Лонг-лист из более чем 100 проектов размещен на сайте премии https://premiavmeste.ru/longlist2023.

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