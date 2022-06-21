Евразийская премия «Золотой Фотон» пройдет в Москве в пятый раз

В 2022 году Евразийская премия «Золотой Фотон» пройдет в пятый раз и особое внимание будет посвящено теме умного города и созданию комфортных городских пространств. Заявки на конкурс принимаются до 1 июля. Церемония награждения победителей состоится в период с 19 по 22 сентября в рамках выставки Interlight Russia / Intelligent building Russia.

Что нового?

В новом сезоне организаторы премии делают еще больший акцент на концепцию умного города, что позволяет показать лучшие кейсы в проектировании, строительстве, архитектуре, светотехники и электротехники, включающие в себя автоматизацию, системы безопасности, комфорт городской среды, умное освещение. Такой подход логично вписывается в главный тренд, подхваченный компаниями – цифровизация и рождаемая ею необходимость разработки комплексных решений.

«Мы видим тренды, что отрасль светотехники стала меняться еще динамичнее в сторону автоматизации, цифровизации и предложениям комплексных услуг потребителям. Поскольку потребителей сейчас уже интересует не столько свет и светотехника как инженерные системы, сколько проекты под ключ. И в этом смысле умные города, с нашей точки зрения, являются тем центром, где объединяются главные инновации и технологии», — комментирует Сергей Боровков, генеральный директор компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг» – учредителя Премии.

Поэтому в этом году большое внимание уделяется участникам с проектами по освещению самых разных пространств (от жилых квартир до общественных объектов любого назначения), а также свето- и электротехнические решения для умного города. Иными словами, к участию приглашаются производители продукции, поставщики технологий и услуг, а также светодизайнеры, студии светового дизайна и архитектурные бюро. Полный перечень номинаций – на официальном сайте премии.

Неизменным остаются цели премии – развитие индустрии с помощью выстраивания эффективных коммуникаций между производителями, экспортерами и потребителями. Премия помогает решать маркетинговые задачи: повышает узнаваемость бренда в B2B сегменте и содействует выходу на рынок новых качественных продуктов и проектов.

Свет в искусстве

Говоря о ярких проектах и новых решениях, нельзя не отметить перспективы, которые открываются для представителей светотехнической отрасли в номинации «Музейное освещение». Она учреждена по инициативе и при методологической поддержке Государственного Эрмитажа.

Как и в предыдущие два года, в этом году генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский входит в оргкомитет премии. Что неслучайно, ведь исторически именно Эрмитаж выступает первооткрывателем в применении новых технологий для культурных пространств не только в петербуржской, но и всероссийской музейной сфере.

И Премия «Золотой Фотон» в этом плане открывает очень широкие возможности для поиска новых идей и партнеров.

Объединяющий нетворкинг

За время существования «Золотого Фотона» вокруг него сформировалось активное профессиональное комьюнити. Специалисты отрасли, предприниматели, эксперты и представители профильных госинститутов планируют поддерживать эту тенденцию.

«В рамках Премии мы организовали клуб, чтобы наши встречи проходили не раз в год, а на регулярной основе. Для участников клуба наши партнеры проводят разные форматы мероприятий. Как правило, это вебинары, лекции, дискуссии, стратегические сессии и даже спортивные турниры. Что это дает? Прежде всего компетентное профессиональное общение, обмен опытом, повышение квалификации специалистов», – подчеркивает Сергей Боровков.

Кто делает премию?

Премия «Золотой Фотон» была учреждена в 2017 году компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг» и всего за пять лет успела стать главной деловой площадкой для бизнеса, госструктур, отраслевых организаций и признанных экспертов светотехнической отрасли.

Сегодня в оргкомитет «Золотого Фотона» входят топ-менеджеры Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС), Ассоциации энергосервисных компаний России (РАЭСКО), Ассоциации парков, замминистра Министерства энергетики России и другие.

Премию поддерживает надежный пул партнеров. Так, например, генеральным партнером «Золотого Фотона – 2022» выступил маркетплейс Electric24.market, который является первой в Евразийском экономическом союзе профессиональной отраслевой B2B онлайн-площадкой распродаж электротехнической и светотехнической продукции.

Стратегическим партнером премии не первый год выступает выставка Interlight Russia | Intelligent building Russia, крупнейшая отраслевая экспозиция в Восточной Европе.

Кроме того, в сезоне-2022 года партнерами «Золотого Фотона» стали Государственный Эрмитаж, творческое объединение светодизайнеров RULD, консалтинговая группа Techart, проект OfficeNext, Евразийская экономическая комиссия, система добровольной сертификации светотехнической и электротехнической продукции «Честные Факты».

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