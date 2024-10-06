«Маме снова 19» – кино, способное заменить поход к психологу

В комедии «Маме снова 19» многие узнают в героях этой истории себя и своих близких, по-доброму посмеются и, возможно, даже захотят что-то поменять в своей жизни.

Как это очень часто бывает в жизни, у любящей супружеской пары Кейт и Мэтта за повседневными заботами почти не остается времени для себя. Когда-то у них были мечты и профессиональные амбиции, но теперь на первый план вышли бытовые заботы, воспитание детей, работа ради поддержания достойного уровня жизни… Все меняет ограбление банка, в котором работает Кейт. От пережитого стресса, она теряет память и ментально возвращается в бурные студенческие годы. Ее непосредственность, энергия и уверенность, что все в этой жизни возможно, стоит только захотеть, очаровывают и пугают Мэтта. С энтузиазмом, свойственным юности, она дает выход подавленным чувствам и эмоциям. Теперь, пока Кейт воплощает свою юношескую мечту стать модным дизайнером, собирает лайки в новеньком блоге и до утра чилит и тусит в шумных молодежных компаниях, Мэтт заботится о доме и детях. Он вдруг понимает, как много упустил, круглосуточно пропадая на нелюбимой работе! Не видел как растут дети, не понимал истиной ценности общения с ними и с женой. Поведение Кейт кажется ему по меньшей мере странным, а она, в свою очередь, считает его «скуфом» и «душнилой». Однако, пройдя через испытания, герои понимают, что в жизни нет ничего ценней семьи и любви, которую она дарит. Вместе они отправляются в новую счастливую реальность.

Режиссер, сценарист и продюсер этой увлекательной комедии – Марио Гарсиа – дебютант в большом кинематографе, мгновенно выбивший страйк, обратив на себя внимание и зрителей, и профессионального сообщества.

Хедлайнером актерского каста стал Бобби Ли – американский стендап-комик, актёр и подкастер, известный публике по шоу MADtv и сериалу «Разделенные вместе». В роли Кейт снялась Жустино Мачадо, знакомая многим по роли в сериале НВО «Клиент всегда мертв». Роль Мэтта исполнил канадский комик итальянского происхождения Уилл Сассо, вместе с Бобби Ли участвовавший в скетч-шоу Madtv, а также снимавшийся в 5 сезонах ситкома «Клава, давай».

Фильм «Маме снова 19» – мотивационное кино, способное заменить поход к психологу, и побуждающее взглянуть на свою жизнь как зритель в кинотеатре. Возможно, что эта картина не только поднимет вам настроение, но даст старт чему-то новому и грандиозному в вашей жизни!